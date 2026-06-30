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Arsenal pode bater recorde da Premier League por atacante do Aston Villa

Arsenal pode bater recorde da Premier League por atacante do Aston Villa
Arsenal pode bater recorde da Premier League por atacante do Aston Villa -

O Arsenal prepara uma nova investida para reforçar o setor ofensivo na próxima temporada e está disposto a fazer história no mercado de transferências. De acordo com informações divulgadas pela imprensa inglesa nesta terça-feira (30), o principal alvo do clube é Morgan Rogers, do Aston Villa, por quem os Gunners podem oferecer cerca de 150 milhões de euros (R$ 888 milhões).

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Se a negociação for concluída por esse valor, o atacante de 23 anos se tornará a contratação mais cara da história da Premier League, superando o recorde estabelecido pelo Liverpool na compra de Alexander Isak junto ao Newcastle.

O Aston Villa negou a primeira proposta do Arsenal, mas a diretoria londrina não desistiu do negócio. Rogers segue como uma das prioridades de Mikel Arteta, que vê o jovem inglês como uma peça importante para fortalecer o ataque da equipe.

A valorização do jogador veio após uma temporada de destaque sob o comando de Unai Emery. Em 2025/26, Rogers recebeu o prêmio de melhor jogador da Liga Europa e encerrou a campanha com 14 gols e 11 assistências.

Apesar do forte interesse do Arsenal, o Aston Villa tenta manter um de seus principais atletas. Ainda assim, a insistência dos Gunners deve transformar Morgan Rogers em um dos protagonistas desta janela de transferências.

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