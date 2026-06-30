Arsenal pode bater recorde da Premier League por atacante do Aston Villa

O Arsenal prepara uma nova investida para reforçar o setor ofensivo na próxima temporada e está disposto a fazer história no mercado de transferências. De acordo com informações divulgadas pela imprensa inglesa nesta terça-feira (30), o principal alvo do clube é Morgan Rogers, do Aston Villa, por quem os Gunners podem oferecer cerca de 150 milhões de euros (R$ 888 milhões).

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Se a negociação for concluída por esse valor, o atacante de 23 anos se tornará a contratação mais cara da história da Premier League, superando o recorde estabelecido pelo Liverpool na compra de Alexander Isak junto ao Newcastle.

O Aston Villa negou a primeira proposta do Arsenal, mas a diretoria londrina não desistiu do negócio. Rogers segue como uma das prioridades de Mikel Arteta, que vê o jovem inglês como uma peça importante para fortalecer o ataque da equipe.

A valorização do jogador veio após uma temporada de destaque sob o comando de Unai Emery. Em 2025/26, Rogers recebeu o prêmio de melhor jogador da Liga Europa e encerrou a campanha com 14 gols e 11 assistências.

Apesar do forte interesse do Arsenal, o Aston Villa tenta manter um de seus principais atletas. Ainda assim, a insistência dos Gunners deve transformar Morgan Rogers em um dos protagonistas desta janela de transferências.

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