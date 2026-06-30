LaLiga divulga calendário da temporada 2026/27; veja as datas dos principais clássicos

A LaLiga divulgou, nesta terça-feira (30), a tabela completa da temporada 2026/27. O Campeonato Espanhol começará no fim de semana de 16 de agosto de 2026 e terá a última rodada disputada em 30 de maio de 2027. Entre os principais destaques do calendário estão as datas dos grandes clássicos nacionais e o retorno do tradicional Derbi Galego à elite do futebol espanhol após oito anos.

LEIA MAIS: Atlético de Madrid denuncia Barcelona por suposto assédio a Julián Álvarez

O primeiro El Clásico será disputado no fim de semana de 25 de outubro, pela 10ª rodada, com mando do Barcelona. O reencontro entre os rivais acontece apenas na reta final da competição, na 35ª rodada, em 9 de maio, quando o Real Madrid receberá o adversário no Santiago Bernabéu.

Além disso, o dérbi da capital também já ganhou datas. Atlético e Real Madrid se enfrentam pela primeira vez na 7ª rodada, em setembro, no Metropolitano. Por outro lado, o confronto do segundo turno vai acontecer em abril, no Bernabéu.

Outro duelo aguardado pelos torcedores é o clássico entre Sevilla e Real Betis, marcado para novembro no Ramón Sánchez-Pizjuán. A partida de volta acontecerá em fevereiro. Já Athletic Bilbao e Real Sociedad farão o tradicional dérbi basco em novembro, enquanto o segundo encontro ficou para maio.

Retorno de tradicional clássico após oito anos na LaLiga

Além dos clássicos tradicionais, a competição marcará o retorno do Derbi Galego à elite espanhola. Depois de oito temporadas, Celta de Vigo e Deportivo La Coruña voltarão a se enfrentar na primeira divisão. O primeiro duelo será disputado em janeiro, no Balaídos, e o segundo em abril, no ABANCA-RIAZOR.

O calendário também definiu a rodada de abertura. Dessa maneira, o Real Madrid começará sua caminhada diante da Real Sociedad, o Barcelona enfrentará o Athletic Bilbao e o Atlético de Madrid receberá o Málaga.

Por fim, a edição 2026/27 da LaLiga começará no fim de semana de 16 de agosto de 2026 e terminará em 30 de maio de 2027, quando acontece a última rodada da competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.