Koeman anuncia saída da seleção da Holanda após eliminação

Ronald Koeman não é mais técnico da Holanda. Nesta terça-feira (30/6), o ex-jogador utilizou suas redes sociais para anunciar sua rescisão com a federação de seu país, por quem conquistou a Eurocopa de 1988 como atleta. A decisão se deu na noite da última segunda-feira (29/6) após a eliminação holandesa para o Marrocos, nos pênaltis, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo.

Dessa forma, chega ao fim a segunda passagem de Koeman como treinador da seleção de Holanda. Ele estava no cargo desde 2023, quando deixou o Barcelona (ESP), clube que treinou por pouco menos de uma temporada e meia. Nesta passagem por seu país, foram 44 partidas, com 24 vitórias.

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Na nota divulgada nas redes sociais – em conjunto com o perfil da seleção da Holanda -, o agora ex-treinador falou sobre os motivos da decisão. Um deles foi a condição de sua esposa, Bartina Koeman, de 63 anos. Ela, afinal, luta contra um tumor na mama pela terceira vez.

“Quando alguém que você ama de todo o coração está travando uma batalha difícil, sua perspectiva muda. Apesar de sua própria doença, minha esposa Bartina me apoiou e me incentivou todos os dias para que eu concluísse meu trabalho como técnico da seleção. Isso é uma prova de força incrível. Sou mais grato a ela por isso do que jamais poderei expressar em palavras”, relatou o ex-comandante.

“Sentimentos mistos”, diz Koeman

Ele seguiu, revelando sua tristeza pela eliminação logo na 16 avos de final perante Marrocos. O treinador falou de seu orgulho pelo trabalho, agradecendo o apoio dos torcedores holandeses.

“Me despeço com sentimentos mistos. É claro que eu teria preferido encerrar minha trajetória com a Oranje com um título mundial. Infelizmente, esse sonho não se realizou. Mas, acima de tudo, o orgulho prevalece. Orgulho de tudo que o futebol me proporcionou, das pessoas que conheci e do fato de ter conseguido transformar minha maior paixão em minha profissão. Obrigado por todos esses anos repletos de confiança, críticas, apoio, decepções, sucessos e incertezas”, encerrou.

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