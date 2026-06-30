Atlético pode faturar mais com avanço do Equador na Copa

O Atlético terá um interesse especial no confronto entre Equador e México, nesta terça-feira (30), às 22h, no Estádio Azteca, pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo. Além da disputa por uma vaga nas oitavas, o resultado pode representar um novo reforço financeiro para o clube mineiro. Isso porque Alan Minda, Alan Franco e Preciado defendem a seleção equatoriana, enquanto seguem gerando compensações pagas pela Fifa ao Galo.

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A entidade máxima do futebol remunera os clubes pelos atletas cedidos ao Mundial. O Galo recebe 11 mil dólares por dia, cerca de R$ 57 mil, por cada jogador convocado. Além do trio do Equador, o zagueiro Junior Alonso, que representa o Paraguai, também continua na competição após eliminar a Alemanha. Com isso, o clube arrecada aproximadamente R$ 228 mil por dia, enquanto os quatro jogadores permanecerem em atividade no torneio.

Classificação pode ampliar faturamento do Galo

Até o momento, o Atlético já acumulou cerca de R$ 4,5 milhões em compensações financeiras graças aos seus representantes na Copa do Mundo. A classificação do Paraguai já garantiu novos valores ao clube, e, caso o Equador também avance às oitavas de final, a receita crescerá ainda mais. Além disso, o avanço da seleção equatoriana poderá render aproximadamente R$ 684 mil extras aos cofres alvinegros durante a sequência da competição.

Dentro de campo, porém, a missão equatoriana promete ser complicada. O histórico favorece amplamente os mexicanos. Em 29 confrontos entre as seleções, o México venceu 17 vezes, enquanto o Equador conquistou apenas quatro vitórias, além de oito empates. Jogando em solo mexicano, o retrospecto é ainda mais desfavorável para a equipe sul-americana, que venceu apenas uma das 14 partidas disputadas como visitante.

Mesmo assim, a equipe comandada por Sebastián Beccacece chega embalada após a vitória de virada sobre a Alemanha na última rodada da fase de grupos, resultado que garantiu a classificação ao mata-mata. A tendência é que o treinador mantenha a base da equipe titular, embora o atacante Enner Valencia ainda seja dúvida. Enquanto isso, no Atlético, diretoria e torcida acompanham o duelo na expectativa de ver os representantes alvinegros seguirem vivos no Mundial e, consequentemente, aumentarem ainda mais a receita do clube.

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