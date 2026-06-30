Vlasic vê Croácia perigosa contra Portugal

Nikola Vlasic chega ao mata-mata da Copa do Mundo em alta. O meia do Torino marcou o gol da vitória da Croácia sobre Gana e ajudou a seleção a confirmar a classificação para a próxima fase. Agora, o foco croata passa a ser o duelo contra Portugal, marcado para a sexta-feira (3), pelos 16 avos de final.

Depois da atuação decisiva, Vlasic destacou a importância de avançar com uma vitória.

“É muito mais gostoso avançar para a próxima fase com uma vitória. Teria sido difícil, ficaríamos tensos até o fim se estivéssemos preocupados em sofrer um gol. Dessa forma, o gol da vitória trouxe calma e significou muito para a equipe. Passamos da fase de grupos, que era nosso principal objetivo, e, pessoalmente, estou muito feliz por ter marcado”, afirmou.

Apesar da confiança, o meia reconheceu a força do adversário. Portugal chega ao confronto com um elenco de alto nível e exige atenção da Croácia em todos os setores.

“Eles são uma excelente seleção, com jogadores de classe mundial em todas as partes do campo. Não há necessidade de gastar palavras para descrevê-los. Vamos nos preparar bem, analisá-los e ver o que precisa ser feito, mas eles são realmente uma equipe perigosa”, disse.

Vlasic vê respeito à Croácia

Ao mesmo tempo, Vlasic acredita que o respeito é recíproco. Segundo ele, Portugal também entende o peso competitivo da Croácia, finalista em 2018 e semifinalista em 2022.

“Todas as seleções nos respeitam muito, especialmente Portugal. Os portugueses conhecem a nossa qualidade e sabem que somos perigosos. Assim como dizemos que eles são uma equipe forte, eles pensam o mesmo sobre nós. Será uma partida decidida nos menores detalhes”, completou.

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O jogador também falou sobre a autocrítica do grupo após a fase inicial. Para Vlasic, o elenco tem experiência suficiente para identificar erros e corrigir problemas sem maquiar atuações abaixo do esperado.

“Cada jogador sabe depois de uma partida como foi seu desempenho, tanto individualmente quanto como parte da equipe. Por isso, não havia necessidade de dizer que fomos excelentes quando não fomos. Cada jogador tem experiência suficiente para entender isso sozinho”, declarou.

Parte física em dia

Além disso, Vlasic afirmou que vive um dos melhores momentos físicos da carreira. Nesse sentido, ele lembrou que atuou com regularidade pelo Torino e chegou ao Mundial em ritmo competitivo.

“No Torino, joguei todas as partidas durante os 90 minutos, exceto uma que perdi por suspensão por cartões amarelos. Também não perdi nenhum treino. Fisicamente, estou no nível mais alto da minha carreira”, afirmou.

Por fim, a volta a Toronto aparece como ponto positivo para a Croácia. A seleção já conhece o ambiente e espera contar novamente com forte apoio da torcida.

“Ajuda muito voltarmos a Toronto. Jogaremos em um ambiente conhecido e nos sentiremos quase como se estivéssemos em casa, por causa do grande número de nossos torcedores”, concluiu Vlasic.

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