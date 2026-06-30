Palmeiras confirma mais um jogo-treino e trabalha em dois períodos

O Palmeiras enfrentará a Mauaense, nesta quarta-feira (1), na Academia de Futebol. Este será o primeiro jogo-treino desta intertemporada. Além disso, o clube confirmou ainda que pegará o Primavera, no sábado (4).

Nesta terça-feira, os jogadores treinaram em dois períodos, e a comissão técnica promoveu trabalhos táticos e técnicos. Pela manhã, os atletas fizeram exercícios de passe e marcação com toques limitados. Aliás, também houve enfrentamentos no último terço do campo.

LEIA MAIS: Palmeiras parabeniza atletas após vaga do Paraguai: “Não cansam de fazer história”

Em seguida, os jogadores almoçaram, descansaram e voltaram a treinar na parte da tarde. Assim, eles foram divididos em três times para treinamento de construção de jogadas e transição entre defesa e ataque.

O volante Marlon Freitas e o técnico Abel Ferreira seguem fora, assim como os atletas convocados que estão com suas seleções na Copa do Mundo. Giay, Piquerez e Emiliano Martínez são esperados na Academia de Futebol em breve, com o lateral-direito retornando antes.

Vitor Roque seguiu com o cronograma de recuperação da cirurgia no tornozelo. Ele realizou exercícios de fisioterapia na parte interna do CT e, em seguida, migrou para o gramado acompanhado de profissionais do Núcleo de Saúde e Performance. Jefté também ficou na parte interna da Academia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.