Parreira apresenta melhora e respira sem ajuda de aparelhos

Ex-técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira apresentou quadro estável, já respira sem ajuda de aparelhos e permanece apenas com suporte de oxigênio. O Hospital Samaritano da Barra, no Rio de Janeiro, divulgou o boletim médico nesta terça-feira (30).

De acordo com a unidade, Parreira está lúcido e segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde está desde o dia 16 de junho, após dar entrada com um quadro de inflamação pulmonar. Apesar da evolução no quadro geral, os médicos ainda não preveem alta da UTI.

No último sábado (27), o estado de saúde de Parreira piorou, e ele passou por um procedimento de cauterização de um sangramento nasal. A equipe médica considerou a intervenção bem-sucedida.

O ex-comandante da Seleção, aliás, convive com um linfoma de Hodgkin desde 2023. Em 2024, ele chegou a apresentar sinais de remissão da doença, mas precisou retomar o tratamento após a volta do câncer.

Parreira é um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol brasileiro. Ele comandou a Seleção no tetra na Copa do Mundo de 1994. Por fim, ele ainda participou de seis edições do Mundial, dirigindo cinco seleções diferentes ao longo da carreira.

Boletim médico sobre Parreira

“Carlos Alberto Parreira, internado desde 16 de junho em sua Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com quadro de inflamação pulmonar, respondeu bem ao procedimento cirúrgico, realizado no sábado (27). Hoje (30), o paciente encontra-se estável, respira naturalmente (usando apenas suporte de oxigênio), sem auxílio de aparelhos. Parreira está lúcido, desperto e permanece monitorado em cuidados intensivos. O paciente está sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital. Não há previsão de alta da UTI”.

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