Mbappé brilha novamente e França derrota a Suécia

A França está nas oitavas de final da Copa do Mundo. Com dois gols de Mbappé e um de Barcola, a atual vice-campeã mundial venceu a Suécia por 3 a 0, nesta terça-feira (30), no MetLife Stadium, em New Jersey, pelos 16 avos de final. A equipe de Didier Deschamps dominou a partida, construiu vantagem com autoridade e confirmou a classificação sem sofrer grandes sustos na etapa final.

No próximo sábado (4), o adversário dos franceses será o Paraguai, às 18h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, naFiladélfia.

Domínio total e vantagem magra

França e Suécia fizeram um primeiro tempo de domínio francês e vantagem mínima no placar. A Suécia assustou logo aos 2 minutos, quando Gyokeres recebeu lançamento, ajeitou para Isak, e o atacante finalizou rasteiro. Depois disso, porém, a França passou a controlar a posse e empurrou o adversário para o campo de defesa. Aos 16, Mbappé arriscou de fora da área e parou em Zetterstrom. Aos 18, Barcola recebeu pela esquerda, cortou para o meio, invadiu a área e mandou por cima. Em seguida, aos 19, Mbappé chegou a marcar em lance cara a cara com o goleiro, mas o gol foi anulado por impedimento.

Após a pausa para hidratação, a França aumentou ainda mais a pressão e acumulou lances agudos. Aos 30, Rabiot recebeu de Mbappé dentro da área e exigiu boa defesa de Zetterstrom. Um minuto depois, Koundé cruzou rasteiro, e Mbappé, sozinho, acertou a trave. Aos 35, Olise pegou bonito de voleio e também carimbou a trave; na sobra, Dembélé finalizou para fora. A Suécia respondeu aos 36, com Isak desviando cruzamento de Elanga para fora. No entanto, a insistência francesa virou gol aos 44. Dembélé cobrou escanteio curto para Olise, recebeu de volta e encontrou Mbappé, que driblou o marcador dentro da área e bateu para abrir o placar. Assim, a França foi para o intervalo em vantagem, depois de 13 finalizações contra apenas duas da Suécia.

Mbappé implacável

A França voltou do intervalo com controle da posse e logo transformou o domínio em vantagem maior. Aos 7 minutos, Olise deu belo passe para Barcola, que apareceu dentro da área e finalizou para ampliar o placar. Depois disso, a Suécia tentou sair mais para o jogo, mas seguiu com dificuldade para romper a defesa francesa. Aos 16, Olise recebeu na entrada da área e bateu de pé esquerdo, obrigando Zetterstrom a espalmar. Aos 19, em novo contra-ataque, Mbappé acionou Olise, que invadiu a área e finalizou com desvio para fora.

Após a pausa para hidratação, a França voltou a acelerar e decidiu o jogo de vez. Aos 26 minutos, Olise recebeu de Mbappé, invadiu a área sozinho e parou em boa defesa de Zetterstrom. Dois minutos depois, porém, o camisa 10 não desperdiçou. Olise deu outro belo passe, Mbappé apareceu pelo lado esquerdo da área e bateu para fazer 3 a 0. Mesmo com a vantagem, a França ainda criou novas chances. Aos 35, Doué carregou pelo meio e finalizou para defesa do goleiro sueco. Aos 36, Barcola cortou dois defensores pela esquerda e também exigiu nova intervenção de Zetterstrom. Assim, a França administrou os minutos finais, controlou a Suécia e avançou com atuação dominante. Já perto do fim, Gyokeres obrigou Maignan a fazer bela defesa no lance mais agudo dos suecos no jogo.

FRANÇA 3 x 0 SUÉCIA

Copa do Mundo — 16 avos de final

Data: 30 de junho de 2026

Local: MetLife Stadium, New Jersey

FRANÇA: Maignan; Koundé (Gusto, 30’/2ºT), Upamecano, Saliba e Digne (Theo Hernández, 32’/2ºT); Tchouaméni e Rabiot; Dembélé (Doué, 30’/2ºT), Olise (Mateta, 39’/2ºT) e Barcola; Mbappé (Cherki, 39’/2ºT); Técnico: Didier Deschamps

SUÉCIA: Zetterstrom; Lagerbielke, Lindelof e Gudmundsson; Svensson (Svanberg, 36’/2ºT), Ayari (Nygren, 37’/2ºT), Bergvall (Zeneli, 20’/2ºT) e Stroud (Taha Ali, 20’/2ºT); Elanga, Isak (Nilsson, 44’/2ºT) e Gyokeres; Técnico: Graham Potter

Gols: Mbappé, aos 44’/1ºT (1-0); Barcola, aos 7’/2ºT (2-0); Mbappé, aos 28’/2ºT (3-0)

Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

Assistentes: Hessel Steegstra (HOL) e Jan de Vries (HOL)

VAR: Dennis Higler (HOL)

Cartão Amarelo: não houve

Cartão Vermelho: não houve

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