Crise jurídica no Vasco trava contratações de Franclim e Deossa

A instabilidade jurídica do Vasco travou as contratações do técnico Franclim Carvalho, do Botafogo, e do meia Nelson Deossa, do Real Betis (Espanha). Segundo o “ge”, o Cruz-Maltino chegou a fechar um acordo verbal com ambos, mas a insegurança jurídica do clube fez os profissionais recuarem.

O Vasco havia avançado nas conversas com Franclim Carvalho e aceitado pagar a multa rescisória de 300 mil dólares (cerca de R$ 1,5 milhão) ao Botafogo. No entanto, o treinador português preferiu não arriscar, lembrando o caso de Álvaro Pacheco, que assumiu o comando do time em maio de 2024 em meio a uma indefinição jurídica parecida.

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A situação de Nelson Deossa, aliás, é ainda mais complexa. O clube carioca já tinha tudo certo com o jogador, mas os dirigentes do Real Betis perderam a confiança no cenário institucional da SAF vascaína. O clube espanhol, portanto, exigiu garantias financeiras que o Vasco não consegue apresentar no momento.

O cenário piorou na última terça-feira (23), quando a juíza Caroline Fonseca, da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, determinou o afastamento de Pedrinho e de outros dois membros do Conselho Administrativo da SAF. Na mesma decisão, a magistrada nomeou Samantha Longo como interventora da SAF pelos próximos 60 dias.

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Como nova gestora do clube, a ex-diretora jurídica da CBF preferia não interferir no departamento de futebol e, por isso, deu aval para o diretor Admar Lopes continuar o planejamento do elenco. Apesar disso, o receio do mercado diante da crise jurídica acabou barrando os desfechos positivos.

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