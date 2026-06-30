São Paulo negocia com zagueiro do Porto B

O São Paulo iniciou as negociações para contratar o zagueiro Felipe Silva, de 24 anos, que pertence ao Porto. O jogador atua pela equipe B do clube de Portugal, que joga a Segunda Divisão do país. A diretoria tricolor demonstrou interesse e entrou em contato com os lusos, discutindo possíveis modelos de negócio.

Cria do Avaí, o jogador subiu aos profissionais em 2022 e, no ano seguinte, acabou vendido ao Gil Vicente, também de Portugal. Ele disputou apenas nove jogos pelo pequeno clube do país ibérico antes de ser emprestado ao Porto B, em 2024. Após um ano, foi contratado em definitivo pelo clube português por 500 mil euros (R$ 2,9 milhões).

Pelo Porto B, Felipe Silva atuou em 63 partidas, com quatro gols marcados. Contudo, ele não entrou em campo pelo time principal dos Dragões.

Por sua vez, os Dragões não desejam emprestar o zagueiro e só aceitam negociá-lo em definitivo. Entretanto, o São Paulo evita investir em contratações nesta janela e prioriza atletas livres no mercado ou por empréstimo.

A diretoria encontra dificuldades para contratar um zagueiro nesta janela de transferências. O clube segue negociando com Arthur Chaves e o português Domingos Duarte, mas não demonstra otimismo para um final feliz.

O Hoffenheim recusou três propostas por empréstimo por Arthur Chaves e exige compensação financeira. Assim, a diretoria pode jogar a toalha a qualquer momento pelo defensor.

Por outro lado, Domingos Duarte tem contrato com o Getafe somente até esta terça-feira (30). No entanto, o jogador rejeitou a proposta apresentada pelo São Paulo e pediu um salário maior. O Tricolor mantém conversas com o português, mas tem a concorrência de clubes europeus.

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