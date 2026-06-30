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Alemanha admite fracasso na Copa e inicia processo de reformulação na seleção

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JUNE 29: Julian Nagelsmann, Head Coach of Germany, reacts prior to the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Germany and Paraguay at Boston Stadium on June 29, 2026 in Foxborough, Massachusetts. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)
FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JUNE 29: Julian Nagelsmann, Head Coach of Germany, reacts prior to the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Germany and Paraguay at Boston Stadium on June 29, 2026 in Foxborough, Massachusetts. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) -

A eliminação precoce da Alemanha na Copa do Mundo de 2026 deve provocar mudanças importantes no futebol do país. Menos de 24 horas após a derrota para o Paraguai, nas oitavas de final, a Federação Alemã de Futebol (DFB) reconheceu que o desempenho da seleção ficou abaixo do esperado e já fala em uma revisão profunda do trabalho. Em comunicado divulgado nesta terça-feira (30), o presidente da entidade, Bernd Neuendorf, afirmou que o resultado não pode ser tratado como algo normal no projeto da seleção.

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“Após um resultado como esse, não podemos simplesmente seguir como se nada tivesse acontecido”, disse após reunião com o técnico Julian Nagelsmann e dirigentes do departamento esportivo, como Andreas Rettig e Rudi Völler.

A DFB também admitiu que a equipe não atingiu os objetivos traçados para o torneio e prometeu uma análise detalhada para entender os motivos da eliminação. A campanha alemã tinha como meta mínima chegar ao menos às oitavas de final.

Permanência de Nagelsmann na Alemanha não está garantida

Embora não tenha uma decisão oficial, a permanência de Nagelsmann está sendo questionada. De acordo com a imprensa internacional, o apoio ao treinador vem diminuindo internamente e a possibilidade de saída está cada vez mais perto.

O próprio técnico, no entanto, sinaliza que pretende seguir no cargo. Ele tem contrato até a Eurocopa de 2028 e salário anual de cerca de oito milhões de euros. Além disso, sua cláusula de rescisão só seria acionada em caso de eliminação ainda na fase de grupos, o que não aconteceu.

Enquanto avalia o futuro da seleção, a federação também começa a discutir possíveis mudanças na estrutura interna. Nomes como Andreas Rettig e Rudi Völler podem entrar em revisão dentro de um processo mais amplo de reformulação após o fracasso no Mundial.

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