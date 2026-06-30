Mbappé supera Ronaldo e Leônidas e vira maior artilheiro de mata-mata das Copas

Kylian Mbappé escreveu mais um capítulo importante na história das Copas. O atacante marcou duas vezes na vitória da França por 3 a 0 sobre a Suécia, nesta terça-feira (30), no MetLife Stadium, em New Jersey, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo, e se isolou como o maior artilheiro de jogos de mata-mata do Mundial. Com os gols diante dos suecos, Mbappé chegou a dez bolas na rede em partidas eliminatórias de Copa. Assim, deixou para trás Ronaldo Fenômeno e Leônidas da Silva, que somaram oito gols cada nesse recorte. O brasileiro do penta alcançou a marca em dez jogos, enquanto Leônidas fez os oito gols em apenas cinco partidas, entre as Copas de 1934 e 1938.

Mbappé já havia construído boa parte desse recorde em edições anteriores. Em 2018, marcou três vezes no mata-mata, incluindo um gol na final contra a Croácia, quando a França conquistou o bicampeonato. Depois, em 2022, fez mais cinco gols nas fases eliminatórias, com destaque para o hat-trick na decisão contra a Argentina.

Messi na mira

Agora, o camisa 10 amplia ainda mais seu peso em jogos decisivos. Além do recorde específico em mata-matas, Mbappé também chegou a 18 gols na história das Copas. Com isso, segue na perseguição a Lionel Messi, que soma 19 e ainda ocupa o topo da lista geral de artilheiros do torneio.

A marca reforça a influência do atacante em momentos de pressão. Afinal, Mbappé não apenas acumula gols em Copas, mas também decide partidas eliminatórias com regularidade. Diante da Suécia, abriu o placar no fim do primeiro tempo e voltou a marcar na etapa final, consolidando a classificação francesa.

A França, portanto, avança embalada para as oitavas de final. O desempenho coletivo voltou a impressionar, mas o protagonismo de Mbappé ganhou dimensão histórica. Aos 27 anos, o atacante já superou nomes consagrados e segue em posição real de brigar pelo posto de maior artilheiro da história das Copas.

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