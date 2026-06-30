Corinthians libera Lingard para viajar à Inglaterra; saiba o motivo

O Corinthians liberou Jesse Lingard depois do treino desta terça-feira (30) para viajar à Inglaterra, para acompanhar o funeral do seu avô, que morreu há duas semanas. O jogador retornará aos treinos no CT Joaquim Grava no próximo sábado (4).

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O treino desta terça teve início com um trabalho de ataque contra defesa e outro de infiltração e finalização. Em seguida, os atletas realizaram um exercício de enfrentamento com foco na pressão após a perda da posse de bola. Aliás, eles também trabalharam transições e balanço defensivo.

Na parte da tarde, o plantel fez um trabalho de força na academia. O time volta a treinar nesta quarta-feira no CT Joaquim Grava, para mais um dia de atividades em dois períodos.

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