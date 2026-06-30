Bielsa nega rebelião dos jogadores e confirma saída do Uruguai

Eliminado de forma precoce da Copa do Mundo, o treinador Marcelo Bielsa falou sobre as polêmicas que teve sob o comando do Uruguai ao longo do torneio. O agora ex-comandante da Celeste Olímpica negou que houve uma rebelião dos jogadores antes da partida contra a Espanha e explicou algumas situações que passou com a equipe.

Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (30), em Montevidéu, Bielsa afirmou que a seleção utilizou a estratégia que ele tinha em mente para o jogo contra a Espanha. Nas vésperas da partida, portais uruguaios informaram que os jogadores queriam adotar um outro estilo de jogo, com um bloco mais baixo.

“Tenho que me estender nessa pergunta para responder. A respeito de mudar a estratégia, por mais que eu possa dizer, isso não aconteceu. Se acontecesse, não seria bom para os jogadores. Não aconteceu. A observação da partida contra a Espanha, claramente indica que jogamos de acordo com as minhas ideias, que sempre foram as mesmas”, destacou.

Na visão do treinador, o resultado acabou sendo injusto. Bielsa pontuou que o Uruguai conseguiu fazer um jogo, apesar das limitações que tinha, que merecia o empate. Bielsa também negou que o elenco não teve uma boa apresentação por estar chateado com ele.

“Nós, com todas as limitações, que pudemos resolver, merecíamos empatar. Então, toda a explicação eu dou, porque senão parece que os jogadores não jogaram melhor porque estavam chateados comigo. Não posso aceitar isso”, enfatizou.

Treinos em dois grupos

O treinador também aproveitou para explicar a polêmica dos treinos separados na seleção. Bielsa relatou que conversou com os jogadores após a goleada sofrida para os Estados Unidos, em novembro do ano passado, para colher sugestões que pudessem auxiliar no desenvolvimento do trabalho.

“Depois do jogo contra os Estados Unidos, falei em grupos reduzidos, para que todos se expressassem. Quanto mais gente, é mais difícil. Fui anotando e vendo o que incomodava a eles. Agrupei a informação das cinco reuniões que tivemos e se resumiram em duas coisas: excesso de informação e divisão dos treinos”, explicou.

Saída de Muslera

Uma das principais críticas ao treinador veio por conta do retorno de Muslera ao gol uruguaio. Inclusive, o gol da derrota para a Espanha aconteceu por conta de uma falha dele. Por outro lado, Bielsa enalteceu a coragem do jogador de pedir para ser substituído naquela partida, por estar com o psicológico abalado.

“Vou falar de algo que fala da grandeza de Muslera. Um jogador nunca me pediu para ser substituído. O motivo pelo qual ele me comunicou o desejo de abandonar a partida, foram os erros que afetaram o psicológico dele. Muslera me disse que, imprudentemente comento, que ele estava tão mal pelos erros cometidos, seguramente vinculando-o a situações anteriores, que preferia deixar de jogar, porque as possibilidades do grupo estavam intactas, e ele não estava na melhor condição para jogar o segundo tempo. Me pareceu uma grandeza e uma generosidade imprópria para o atual cenário do futebol”, destacou.

Briga com Valverde?

Outro momento da eliminação que chamou a atenção foi a saída de Federico Valverde, um dos principais nomes da seleção, ainda no começo do segundo tempo. Bielsa afirmou que nunca teve nenhum tipo de problema com o jogador e lembrou de um pedido que fez ao meia do Real Madrid.

“A respeito de Valverde, nunca tive problema com ele. E creio que ele é merecedor, e nunca fiz mais concessões com um jogador do que ele, porque ele merece. A quantidade de jogos que ele faz por ano, quando comecei o trabalho das Eliminatórias, disse a ele que, se precisasse, atuaria com ele de lateral. Nomeei a ele cinco pontas que anulou quando jogou de lateral, quando atuou pelo Real Madrid. Pedi a ele que jogasse de extremo e situei jogos que ele se destacou. Citei a posição natural dele, que é volante interno. A resposta dele foi de absoluta generosidade: a posição que necessitar”, recordou.

Saída do Uruguai

O contrato de Bielsa com o Uruguai terminou com a eliminação da Copa do Mundo e não será renovado. O treinador lamentou o cenário em que o trabalho e encerrou e pontuou que toda a seleção está sentindo o peso da campanha ruim na América do Norte.

“Essa despedida é muito dolorosa pelo sonho que tinha neste projeto e como terminou mal. Essa tristeza atual de todos os jogadores, se concentra a mim. Pesa muito mais do que vocês imaginam tolerar esse peso”, concluiu.

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