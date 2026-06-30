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Maior vencedor da história das Copas, Deschamps recebe carinho após luto

Maior vencedor da história das Copas, Deschamps recebe carinho após luto
Maior vencedor da história das Copas, Deschamps recebe carinho após luto -

Ninguém venceu mais jogos em Copa do Mundo do que Didier Deschamps. O francês já havia superado o recorde de Helmut Schon como treinador e, após a classificação sobre a Suécia, nesta terça-feira (30), em Nova Jersey, chegou a 22 triunfos no total – na soma entre dentro e fora de campo.

Na semana passada, o campeão mundial em 1998 (como jogador) e 2018 (como treinador) sofreu com a perda da mãe, se ausentou dos Estados Unidos por alguns dias para acompanhar o velório e não ficou no banco de reservas na última partida da fase de grupos, contra a Noruega. De volta para o mata-mata, foi homenageado com um abraço de Mbappé e companhia na hora do primeiro gol, na vitória por 3 a 0.

“(Sentimento de) Muito orgulho. Temos uma missão, foi uma partida difícil, esta etapa é sempre difícil. Fizemos bem as coisas e merecemos vencer”, resumiu Deschamps, ainda no gramado, após o jogo.

Disputa com Zagallo e Beckenbauer

Assim, em sua última competição com a França, o técnico segue em busca do tricampeonato. Nas oitavas, o adversário é o Paraguai, que surpreendeu a Alemanha e avançou nos pênaltis. Com o título de 2018, ja havia igualado Zagallo e Beckenbauer como campeões como jogador e técnico.

Com seis gols nesta edição de Copa, Mbappé trilha o caminho para ser o maior artilheiro da história do torneio. Aos 27 anos, está na cola de Messi (18 a 17 gols). Amigo de Deschamps,

“Ele é o líder do nosso grupo, o nosso técnico e teve algo ruim familiar. São coisas difíceis, e ele vem atravessando isso com apoio da nossa equipe”, disse Mbappé.

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