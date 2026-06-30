Bielsa rebate Flamengo sobre lesão de Arrascaeta

Em coletiva de mais duas horas nesta terça-feira (30/6), o técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa, abordou diversos pontos, inclusive, o seu futuro na seleção. Além disso, o treinador rebateu o Flamengo sobre a lesão de Arrascaeta. Afinal, no início do mês, o clube carioca acusou a seleção do Uruguai de ter sido “irresponsável” no processo de recuperação do meia.

“Minha posição era: se quiser treinar, treine Se não quiser, não treine. Se achar que corre risco, não treine. A lesão muscular do Arrascaeta denunciada pelo Flamengo não tem absolutamente nada a ver com o que nós, como comissão técnica e corpo médico, fizemos com a situação da recuperação, da reabilitação. O Arrascaeta é um cara que viveu cada dia que passava a serviço de sua saúde. O tempo de recuperação do problema muscular é o mesmo da clavícula. Imaculado, não tem como melhorar”, completou o treinador, que também elogiou o clube carioca.

“O que fez o Flamengo para transformar o Arrascaeta no melhor meia ofensivo das Américas é uma obra, do ponto de vista da gestão da saúde de um jogador, extraordinária”, completou.

Bielsa também explicou porque não utilizou o meia do Flamengo mesmo nos minutos finais da derrota para a Espanha.

“Ele chega com a lesão da clavícula (para a Copa), e iria participar do primeiro treino (completo no dia antes da Espanha. Imaginem qual era a possibilidade real de jogar, com dois meses sem treinar e cinco dias antes do quarto jogo que teríamos participar. Arrascaeta é tão nobre que autorizei o processo. Ele se converteu de um jogador de cristal a um atleta. Essa pessoa que construiu tudo”, elogiou.

De la Cruz e Varela

O técnico também revelou que projetava uma titularidade, caso o Uruguai se classificasse.

“De la Cruz jogou no último semestre dois jogos a cada 10. Isso é uma progressão, em três semanas que teve com a gente, que, desde o meu ponto de visto, nos permitiu encontrar um jogador que não lembrávamos mais. Ele jogou 84% do máximo potencial físico contra Arábia, 92% contra Cabo Verde e 85% contra Espanha. Para mim, De la Cruz, merecia a titularidade após o jogo contra a Espanha. Merecia e estava trabalhando para isso”, ressaltou.

Por fim, Bielsa elogiou as atuações do lateral-direito Varela durante a Copa do Mundo.

“Varela jogou do meu ponto de vista uma Copa que me emocionou pela sua entrega. Cáceres evoluiu, Olivera, Sanabria, Bentancur, Canobbio, Araújo… se inclui o De La Cruz, se inclui Ugarte, alguns momentos do Federico Viñas no segundo tempo. Então como vou dizer que sinto que porque perdemos 15 chances ou porque tomamos três gols ou quatro gols evitáveis”, lamentou.

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