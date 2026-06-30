Técnico de Marrocos liga alerta e elogia o Canadá antes das oitavas: “Conheço bem”

O primeiro confronto de oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 foi definido na madrugada de segunda para terça-feira. O Canadá, que abriu a fase 16 avos ao vencer a África do Sul no domingo, viu seu adversário ser confirmado quando Marrocos bateu a Holanda nos pênaltis, na noite de segunda, em Monterrey. Sendo assim, canadeneses e marroquinos se enfrentam por uma vaga nas quartas de final no próximo dia 4, no NRG Stadium, em Houston.

Por mais que o Canadá seja um dos anfitriões da Copa do Mundo, a equipe não vai jogar em casa nas oitavas de final, mas isso não é um atenuante para a força da equipe. No último domingo, em Los Angeles, o Canadá mandou no jogo e venceu a África do Sul para se classificar.

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Desse modo, a vitória canadense mostrou valências que chamaram atenção do técnico de Marrocos, Mohamed Ouahbi, que pouco tempo após se classificar diante da Holanda, nos pênaltis, já falou sobre o próximo jogo. Ouahbi fez elogios ao time do Canadá, afirmou que conhece bastante a equipe e que o duelo não será nada fácil para os marroquinos.

“As pessoas pensam que vai ser fácil para nós, que é um passeio no parque para Marrocos, o que não é verdade. Conheço o Canadá, é uma equipe que vai nos dar trabalho. Precisamos descansar, precisamos voltar revigorados”, disse Ouahbi, que também aproveitou para mandar um recado aos canadenses:

“O que podemos dizer de nós mesmos é que ninguém pode nos parar, somos imparáveis ​​se jogarmos o futebol que sabemos jogar, mas ninguém é imbatível. Digo isso também aos meus jogadores. Se errarmos, voltaremos para casa. Precisamos garantir que temos todas as ferramentas e que estamos usando todas elas para ir o mais longe possível. Essa é a mentalidade que queremos que todos os nossos jogadores tenham no Marrocos”, finalizou.

Sendo assim, Canadá e Marrocos entram em campo para abrir as oitavas de final da Copa do Mundo no sábado, dia 4 de julho – dia da independência dos Estados Unidos – no NRG Stadium, em Houston, às 14h (de Brasília). Desse modo, quem avançar enfrenta o vencedor do duelo entre Paraguai e França, no dia 9 de julho, às 17h (de Brasília).

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