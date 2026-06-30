Lamine Yamal se mostra confiante com o título da Espanha: “Vou ganhar a Copa”

Com apenas 18 anos, Lamine Yamal chegou à Copa do Mundo sendo o principal nome da Espanha no torneio. Vindo de uma lesão, o craque do Barcelona ainda não conseguiu permanecer em campo durante uma partida completa, mas já sente todos os prazeres de participar do torneio.

Em entrevista à rádio espanhola Cope, Yamal descreveu a sensação de poder disputar o Mundial. Além disso, o craque reforçou que sempre entra em uma competição com o pensamento de que será campeão, por conta disso, está confiante no bicampeonato da La Roja no torneio.

“Senti uma felicidade enorme. Nunca tinha sentido tanta felicidade. A Copa do Mundo é algo completamente diferente de tudo. Estava feliz por poder voltar a jogar. Quando chego a uma competição, penso que vou vencê-la. Por isso penso que vou ganhar a Copa do Mundo este ano”, ressaltou.

Questionado se a França é a grande favorita ao título, o atacante recordou os confrontos entre as duas ao longo do ciclo. Inclusive, Yamal lembrou que a Espanha bateu os Bleus nas semifinais da Eurocopa e da Liga das Nações e acredita que não há nenhuma seleção à frente das outras na briga pelo título.

“A França não está melhor que a Espanha. Eles não ganharam da gente, não podem ser melhores. A Copa começa agora. Não há nenhuma seleção favorita”, pontuou.

Por outro lado, Yamal reconheceu que a seleção pode melhorar em relação àquilo que apresentou ao longo da fase de grupos. Entretanto, valorizou a campanha que a equipe fez até aqui, reforçando que já houve ocasiões em que um time joga bem, mas não consegue o resultado necessário para se classificar.

“Qual é o nosso nível? O da Eurocopa? No fim das contas, eu já joguei muitas vezes bem e fui para casa. O importante é vencer. Se você joga bem, vai feliz para o quarto, mas se perde, vai triste. É verdade que podemos melhorar. Somos muito melhores do que estamos mostrando. Mas o que é melhor: jogar como a Holanda e estar em casa ou como o Paraguai e estar feliz no quarto?”, questionou.

Por fim, o craque afirmou que está pronto para atuar durante os 90 minutos na partida contra a Áustria, na próxima quinta-feira (02). Além disso, disse compreender a expectativa que há em seu futebol e que consegue lidar bem com os momentos de pressão dentro de campo.

“Estou pronto para jogar os 90 minutos nesta quinta-feira. Entendo que sou o jogador que gera mais entusiasmo. Sou o jogador que pode mudar o jogo. A pressão existe quando você não consegue fazer o que lhe pedem, mas eu consigo”, enfatizou.

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