Mbappé acredita que a França ainda pode subir de rendimento

Kylian Mbappé saiu satisfeito com a vitória da França sobre a Suécia, mas evitou qualquer tom de acomodação. O atacante marcou duas vezes no triunfo por 3 a 0, nesta terça-feira (30), no MetLife Stadium, em New Jersey, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo, e reforçou que a seleção ainda pode crescer na competição.

Depois da classificação, Mbappé valorizou o desempenho francês, porém deixou claro que ainda vê margem de evolução na equipe.

“Falei que estou sempre consciente do que eu jogo e do que eu sou. Não é só sobre mim, é sobre a equipe. É uma nova competição que começou hoje e começamos bem. Nós ainda podemos melhorar”, afirmou o camisa 10.

A França controlou a partida contra a Suécia e construiu a vitória com autoridade. Mbappé abriu o placar no fim do primeiro tempo, enquanto Barcola ampliou logo no início da etapa final. Depois, o próprio Mbappé voltou a marcar e fechou o placar, confirmando a vaga francesa nas oitavas de final.

Apesar do brilho individual, o atacante preferiu destacar o aspecto coletivo da atuação.

“Criamos algumas oportunidades lá na frente, mas é uma partida de futebol e, depois que fizemos os gols, controlamos a partida”, disse.

Carinho com Deschamps

Além disso, os dois gols colocaram Mbappé em uma posição histórica. O francês chegou a dez gols em jogos eliminatórios de Copa do Mundo e superou Leônidas da Silva e Ronaldo Fenômeno, que tinham oito cada. Agora, o atacante aparece sozinho no topo da lista de artilheiros em mata-matas do torneio.

O próximo desafio será contra o Paraguai, nas oitavas de final. A seleção sul-americana chega embalada depois de eliminar a Alemanha e, por isso, exige atenção da atual vice-campeã mundial. Mbappé, portanto, entra na nova fase entre o peso da própria atuação e a cobrança por uma França ainda mais consistente.

Mbappé também explicou o abraço dado em Didier Deschamps após o primeiro gol. O gesto foi uma demonstração de apoio ao treinador, que perdeu a mãe durante a disputa da Copa. “É a ideia deste grupo. Ele é o líder deste grupo. Estamos todos juntos. O técnico passou por algo muito difícil. São coisas até mais importantes do que o futebol. Ele vem atravessando tudo isso com o carinho de toda a nossa equipe. É bom tê-lo aqui conosco”, afirmou.

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