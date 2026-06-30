Partida entre México e Equador tem início adiado por questões meteorológicas

O início do jogo entre México e Equador, pela segunda fase da Copa do Mundo, teve seu início adiado, na noite desta terça-feira (30), por conta das questões metereológicas. Afinal, há descarga de raios nas proximidades do Estádio Azteca, palco da partida, o que levou a Fifa a tomar a decisão.

De acordo com o protocolo da Copa, as regras determinam a interrupção do jogo se um raio cair a uma distância de 13 a 16 km da arena. Diante disso, equipes e arbitragem deixam o gramado, enquanto os funcionários orientam os torcedores a buscarem locais seguros. O jogo só recomeça após o cronômetro registrar 30 minutos sem nenhuma nova descarga na região. Caso contrário, a arbitragem reinicia a contagem.

Até aqui, apenas uma partida sofreu paralisação por conta de raios e não foi no México. Na Filadélfia, o duelo entre França e Iraque ficou paralisado por duas horas por conta de uma tempestade que caía no entorno do estádio.

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