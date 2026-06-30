Técnico da Suécia põe França como favorita à conquista da Copa

Graham Potter deixou a Copa do Mundo impressionado com a França. Depois da derrota da Suécia por 3 a 0, nesta terça-feira (30), no MetLife Stadium, em New Jersey, pelos 16 avos de final, o técnico sueco elogiou a equipe de Didier Deschamps e colocou os franceses como principais candidatos ao título.

Na entrevista coletiva, Potter reconheceu a superioridade do adversário. Para ele, a França reúne profundidade de elenco, qualidade técnica e alternativas suficientes para controlar diferentes momentos de uma partida.

“Eu não vi um time melhor”, afirmou o treinador.

Apesar da eliminação, o técnico defendeu a postura da Suécia. Segundo Potter, a seleção precisava fazer uma atuação quase perfeita para competir contra um rival desse nível. A equipe até começou organizada, mas perdeu campo aos poucos e sofreu o primeiro gol em um momento decisivo, já no fim do primeiro tempo.

Técnico pega leve com o elenco

Ainda assim, Potter evitou críticas mais duras aos jogadores. O treinador afirmou que o elenco sueco tentou competir dentro de suas possibilidades e, além disso, destacou o orgulho pela campanha da equipe.

“Tínhamos que ser perfeitos”, disse, ao explicar a diferença técnica entre as seleções.

O técnico também elogiou Mbappé, autor de dois gols na vitória francesa. Para Potter, o camisa 10 representa bem a força ofensiva da França, mas não é o único nome capaz de decidir. “

Mbappé é um jogador top”, afirmou o comandante sueco, ao comentar a velocidade e a qualidade do atacante.

Agora, a França volta suas atenções para o Paraguai, adversário das oitavas de final. A seleção sul-americana eliminou a Alemanha e chega embalada para o confronto. A Suécia, por fim, voltou para casa sem conseguir avançar pelo menos uma eliminatória, como fez em 2018, quando bateu a Suíça nas oitavas de final da Copa, disputada na Rússia.

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