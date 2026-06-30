Racing abre conversas com o Cruzeiro para tentar contratar Lautaro Díaz

As diretorias de Cruzeiro e Racing, da Argentina, vivem um impasse nas conversas envolvendo o atacante Lautaro Díaz. O jogador de 28 anos, que pertence ao clube mineiro, está defendendo atualmente as cores do Santos por empréstimo. O forte interesse da equipe de Avellaneda ganhou força nos bastidores nas últimas semanas, impulsionado pela chegada do técnico Juan Pablo Vojvoda ao comando do time argentino.

O principal obstáculo para a conclusão do negócio gira em torno das cifras envolvidas na transação. A apuração junto a fontes ligadas ao Racing indica que as condições financeiras apresentadas são consideradas elevadas para a realidade orçamentária atual do clube. Apesar do entrave, as negociações continuam em andamento, e a diretoria argentina trabalha para tentar adequar os valores ao seu planejamento financeiro. A boa relação recente entre os clubes, que fecharam a transferência do lateral Gabriel Rojas para a equipe mineira, joga a favor de um desfecho positivo.

Engenharia financeira e contrato atual com o Santos

Atualmente, Lautaro Díaz está cedido ao Santos sob um modelo de negócio em que o clube paulista arca de forma integral com os salários do atleta. Para viabilizar essa transferência, costurada em agosto do ano passado, o Alvinegro Praiano desembolsou a quantia de R$ 500 mil ao Cruzeiro. O vínculo de empréstimo com a equipe da Vila Belmiro tem validade programada até o encerramento da atual temporada de 2026.

Dessa forma, qualquer avanço definitivo por parte do Racing necessitará também de uma triangulação ou de um acordo de liberação antecipada junto à diretoria santista. O Cruzeiro, por sua vez, enxerga uma transferência internacional com bons olhos, visando dar mais vitrine ao atleta no mercado sul-americano.

Conexões de Lautaro Díaz com o Racing

Apesar do fator econômico travar o avanço rápido, existem fortes ligações profissionais e afetivas que aproximam Lautaro Díaz do Racing. O principal entusiasta do negócio é o técnico Juan Pablo Vojvoda, ex-Fortaleza, que assumiu o comando do time argentino recentemente. O treinador trabalhou diretamente com o atacante no Santos, período no qual o jogador rendeu o seu melhor desempenho técnico no futebol paulista.

Além do aspecto profissional, o atacante possui uma ligação histórica de berço com o clube de Avellaneda. Ele é filho de Roberto Osvaldo Díaz, ex-atleta que defendeu as cores do Racing em duas passagens marcantes na década de 1970 e 1980. Roberto disputou 244 partidas oficiais, anotou 51 gols e ostenta o status de ídolo da instituição argentina, o que aumenta o desejo familiar de ver o filho vestindo a mesma camisa.

Passagem apagada com a camisa do Cruzeiro

Lautaro Díaz desembarcou em Belo Horizonte em julho de 2024, credenciado como uma das principais contratações da gestão de Pedro Lourenço. O Cruzeiro investiu cerca de R$ 16 milhões para adquirir os direitos econômicos do atleta, que vinha se destacando em cenário continental pelo Independiente del Valle, do Equador.

No entanto, o atacante não conseguiu repetir as boas atuações e perdeu espaço rapidamente na Toca da Raposa II. Sem conseguir se firmar na equipe titular, ele fechou o seu ciclo inicial no clube mineiro com números discretos. Ao todo, foram 42 jogos disputados, apenas quatro gols marcados e nenhuma assistência distribuída antes de ser repassado ao futebol paulista.

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