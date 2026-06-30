Lucas Paquetá se pronuncia após lesão constatada: “Já vivi isso antes”

Praticamente fora da Copa do Mundo, Lucas Paquetá se pronunciou após ter lesão constatada na coxa esquerda após vitória e classificação às oitavas sobre o Japão, na última segunda-feira (30/6). Depois de publicar versículos bíblicos em seu perfil oficial, o meia também fez uma declaração afirmando “já ter vivido isso” antes.

Paquetá deixou o gramado ainda na reta final do primeiro tempo da vitória por 2 a 1 sobre o Japão, na segunda fase do Mundial. Após sentir fortes dores na parte posterior da coxa esquerda, ele foi substituído no intervalo. A ressonância magnética realizada no dia seguinte apontou um estiramento muscular de grau dois em nível elevado. Aliás, o tempo de recuperação gira em torno de quatro semanas.

O regulamento da Copa do Mundo impede qualquer substituição na lista de convocados após o início da competição. O prazo para alterações se encerrou 24 horas antes da estreia de cada seleção. No caso do Brasil, antes do empate por 1 a 1 com o Marrocos, em 13 de junho. Assim, Carlo Ancelotti terá de reorganizar a equipe com as opções já presentes no elenco.

Sem Paquetá, o Brasil, assim, volta a campo no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), para enfrentar a Noruega pelas oitavas de final. Em caso de classificação, a Seleção disputará as quartas de final no dia 11 de julho, em Miami. Aliás, o confronto sairá da chave que envolve México, Equador, Inglaterra e Congo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.