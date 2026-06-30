Grêmio define venda de Matías Arezo ao Peñarol; veja valores e parcelas

O Grêmio encerrou de forma oficial a passagem do centroavante Matías Arezo pelo clube. A diretoria do Peñarol, do Uruguai, comunicou a decisão de comprar o jogador em definitivo. Os uruguaios tinham o prazo limite até esta terça-feira (30) para garantir o atleta, após confirmarem dois empréstimos seguidos.

A engenharia financeira da negociação envolve o montante total de 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 18,1 milhões). Desse valor global, o Peñarol pagará 3,1 milhões de dólares (R$ 16 milhões) pelos direitos econômicos diretos. O acordo entre os clubes determina o parcelamento desse dinheiro em três cotas anuais, com vencimentos previstos para os anos de 2027, 2028 e 2029.

Entenda a divisão das cotas e o processo na Fifa

Além disso, o custo total da transação soma 400 mil dólares (aproximadamente R$ 2 milhões) relativos à taxa de renovação do antigo empréstimo. O time uruguaio, inclusive, já adiantou 200 mil dólares desse valor aos cofres do Grêmio.

Por outro lado, o negócio ganhou um problema jurídico por causa da divisão dos direitos econômicos do centroavante. O River Plate do Uruguai possui metade do passe do jogador e exige a sua parte em cada receita. Como o Grêmio atrasou o envio, os dirigentes do time uruguaio acionaram a Fifa para receber 100 mil dólares da primeira parcela.

Relembre o desempenho do atleta no Grêmio

O Grêmio comprou Matías Arezo em julho de 2024 pelo valor de 3 milhões de euros (R$ 17 milhões na época). No entanto, o atacante encontrou sérias barreiras táticas e não conseguiu virar titular absoluto sob o comando do técnico Renato Gaúcho.

Em contrapartida, o atleta recuperou o grande futebol assim que pisou novamente no Uruguai, no meio do ano passado. Com a camisa do Peñarol, ele atingiu ótimos números individuais e marcou 21 gols em 47 partidas oficiais. Esse excelente rendimento convenceu a diretoria em Montevidéu a gastar o dinheiro para garantir o jogador.

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