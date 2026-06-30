Rodrygo provoca Haaland antes de Brasil x Noruega

O duelo entre Brasil e Noruega já começou fora de campo. Mesmo fora da Copa do Mundo por causa de uma lesão grave no joelho, Rodrygo entrou no clima da partida e brincou com Erling Haaland nas redes sociais. As seleções se enfrentam neste domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em New Jersey, pelas oitavas de final.

A provocação aconteceu depois que Haaland publicou uma foto para celebrar a classificação norueguesa. O atacante marcou o gol da vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, nesta terça-feira (30), pela segunda fase da Copa. Na imagem, o atacante aparece usando um capacete viking, em referência direta à Noruega. Rodrygo, então, aproveitou o momento para fazer um pedido bem-humorado ao rival.

“Você trabalhou muito pesado… tire uma folga no domingo”, escreveu o jogador brasileiro.

A mensagem repercutiu entre torcedores brasileiros e recebeu milhares de curtidas. Além disso, a brincadeira aumentou a expectativa para o confronto das oitavas. Haaland chega como principal ameaça da Noruega e tem cinco gols em três jogos nesta Copa. Portanto, mesmo em tom leve, o comentário de Rodrygo mira justamente o jogador que pode causar mais problemas para a Seleção.

Cowboy norueguês

Antes de voltar o foco ao Brasil, Haaland também aproveitou a passagem da Noruega pelo Texas. O atacante posou com chapéu e bota de cowboy em Dallas, em uma loja de artigos típicos da cultura local. A publicação aconteceu nesta terça-feira (30), depois da vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, resultado que colocou a seleção nórdica nas oitavas de final.

Haaland marcou o segundo gol norueguês contra os marfinenses e ajudou o país a alcançar uma vitória histórica em mata-mata de Copa do Mundo. Agora, o atacante tenta levar a Noruega à melhor campanha de sua história no torneio. Para isso, porém, terá pela frente o Brasil, que chega ao confronto com a missão de conter o artilheiro e avançar às quartas.

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