Governo de Gana promete recompensa financeira em caso de classificação contra a Colômbia

Uma das principais surpresas na fase de mata-mata da Copa do Mundo, a seleção de Gana chega motivada para o duelo contra a Colômbia, na próxima sexta-feira (03). Após vencer o Panamá, segurar o empate contra a Inglaterra e fazer um jogo duro contra a Croácia, os africanos querem se aproximar do feito de 2010. Na ocasião, chegaram até as quartas de final do torneio, caindo para o Uruguai.

Além dos jogadores, o clima é de otimismo entre as autoridades do país. É o caso do Ministro dos Esportes ganês, Kofi Iddie Adams. Em entrevista à rádio Sporty FM, Adams afirmou que espera uma classificação dos Black Stars contra a Colômbia, Além disso, acredita que a seleção consiga avançar até a fase seguinte.

“Minha expectativa é que vençamos nossa partida da fase de 16 avos de final contra a Colômbia, e depois enfrentemos quem estiver preparado para nos enfrentar, seja a Argélia ou a Suíça, e os derrotemos também para avançarmos. É para isso que estamos aqui: para vencer”, enfatizou.

Inclusive, para incentivar a seleção, o governo de Gana promete dar um bônus financeiro aos seus jogadores em caso de classificação. Entretanto, Adams ressaltou que a proposta ainda não foi apresentada ao elenco para que a premiação não atrapalhe o foco do time.

“Os Black Stars estão muito motivados. O governo fez a sua parte. Temos um bônus de qualificação para a próxima fase que lhes concederemos. Ainda não o oferecemos, mas estamos trabalhando nisso. Não quero que nenhum problema financeiro os atrapalhe”, pontuou.

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