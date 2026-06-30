Interventora da Vasco SAF renuncia após sofrer grave problema de segurança

O turbulento cenário político e jurídico do futebol do Vasco sofreu um impacto drástico na noite desta terça-feira (30). A advogada Samantha Mendes Longo protocolou oficialmente o seu pedido de renúncia ao cargo de interventora judicial da Vasco SAF. A decisão ocorreu apenas seis dias após a profissional assinar o termo de compromisso para assumir o comando provisório da estrutura corporativa do clube. As informações são do canal “Atenção Vascaínos!”.

Na petição de desistência apresentada à 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, a advogada justificou a saída imediata por causa de um fato grave ligado à sua segurança pessoal. O anúncio da entrega do cargo aconteceu poucas horas depois de uma cobrança de torcedores na sede da companhia. Lideranças de quatro torcidas organizadas – Força Jovem, Guerreiros do Almirante, Ira Jovem e Mancha Negra – foram ao local buscar explicações sobre a gestão e não encontraram a profissional, recebendo a informação de funcionários de que ela compareceu ao escritório em apenas um dia. Diante da ausência, os representantes prometeram procurar a gestora em outros endereços.

Relatório aponta falhas estruturais e de governança na Vasco SAF

Apesar de formalizar o desligamento repentino, a ex-interventora anexou ao processo um documento técnico com as primeiras conclusões colhidas em sua curta passagem. O texto trouxe apontamentos severos sobre o modelo administrativo adotado na SAF, identificando sérias falhas de governança corporativa e excesso de informalidade nos registros do Conselho de Administração.

Por esse motivo, a advogada pontuou que o clube precisa aumentar urgentemente os níveis de transparência interna e regularizar os procedimentos fiscais. Por outro lado, o relatório resguarda que a diretoria executiva de futebol, chefiada por Admar Lopes e pelo CEO Fred Luz, mantém a rotina de trabalho normal. Portanto, o planejamento de mercado e o cotidiano dos jogadores não sofrem paralisações operacionais.

Advogada propõe mesa de mediação para a venda de ações

Como recomendação final para proteger o patrimônio vascaíno, a profissional defendeu a abertura imediata de uma mesa de mediação jurídica de alta escala. Esse comitê reuniria os representantes do Club de Regatas Vasco da Gama, os executivos da 777 Partners e os potenciais compradores interessados na compra da Vasco SAF. O objetivo principal consiste em costurar uma solução pacífica para, em suma, viabilizar a venda do futebol cruz-maltino nos moldes da Recuperação Judicial.

A partir de agora, o Poder Judiciário analisará a homologação da renúncia e escolherá o novo profissional para a função de gestor judicial. O ambiente na Colina Histórica segue sob forte tensão, enquanto o departamento jurídico da associação aguarda o julgamento de um agravo de instrumento na segunda instância para tentar devolver o controle integral do futebol ao presidente Pedrinho.

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