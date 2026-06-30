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Interventora da Vasco SAF renuncia após sofrer grave problema de segurança

Interventora da Vasco SAF renuncia após sofrer grave problema de segurança
Interventora da Vasco SAF renuncia após sofrer grave problema de segurança -

O turbulento cenário político e jurídico do futebol do Vasco sofreu um impacto drástico na noite desta terça-feira (30). A advogada Samantha Mendes Longo protocolou oficialmente o seu pedido de renúncia ao cargo de interventora judicial da Vasco SAF. A decisão ocorreu apenas seis dias após a profissional assinar o termo de compromisso para assumir o comando provisório da estrutura corporativa do clube. As informações são do canal “Atenção Vascaínos!”.

Na petição de desistência apresentada à 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, a advogada justificou a saída imediata por causa de um fato grave ligado à sua segurança pessoal. O anúncio da entrega do cargo aconteceu poucas horas depois de uma cobrança de torcedores na sede da companhia. Lideranças de quatro torcidas organizadas – Força Jovem, Guerreiros do Almirante, Ira Jovem e Mancha Negra – foram ao local buscar explicações sobre a gestão e não encontraram a profissional, recebendo a informação de funcionários de que ela compareceu ao escritório em apenas um dia. Diante da ausência, os representantes prometeram procurar a gestora em outros endereços.

Relatório aponta falhas estruturais e de governança na Vasco SAF

Apesar de formalizar o desligamento repentino, a ex-interventora anexou ao processo um documento técnico com as primeiras conclusões colhidas em sua curta passagem. O texto trouxe apontamentos severos sobre o modelo administrativo adotado na SAF, identificando sérias falhas de governança corporativa e excesso de informalidade nos registros do Conselho de Administração.

Por esse motivo, a advogada pontuou que o clube precisa aumentar urgentemente os níveis de transparência interna e regularizar os procedimentos fiscais. Por outro lado, o relatório resguarda que a diretoria executiva de futebol, chefiada por Admar Lopes e pelo CEO Fred Luz, mantém a rotina de trabalho normal. Portanto, o planejamento de mercado e o cotidiano dos jogadores não sofrem paralisações operacionais.

Advogada propõe mesa de mediação para a venda de ações

Como recomendação final para proteger o patrimônio vascaíno, a profissional defendeu a abertura imediata de uma mesa de mediação jurídica de alta escala. Esse comitê reuniria os representantes do Club de Regatas Vasco da Gama, os executivos da 777 Partners e os potenciais compradores interessados na compra da Vasco SAF. O objetivo principal consiste em costurar uma solução pacífica para, em suma, viabilizar a venda do futebol cruz-maltino nos moldes da Recuperação Judicial.

A partir de agora, o Poder Judiciário analisará a homologação da renúncia e escolherá o novo profissional para a função de gestor judicial. O ambiente na Colina Histórica segue sob forte tensão, enquanto o departamento jurídico da associação aguarda o julgamento de um agravo de instrumento na segunda instância para tentar devolver o controle integral do futebol ao presidente Pedrinho.

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