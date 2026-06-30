Santos marca amistoso contra o União São João no Pacaembu

O Santos confirmou na noite desta terça-feira (30) a realização de um amistoso contra o União São João, de Araras. A partida será disputada no próximo sábado (4), às 11h (de Brasília), na Mercado Livre Arena Pacaembu. O duelo, aliás, marcará o retorno do Peixe ao estádio após mais de cinco anos.

Inicialemnte, o Peixe disputaria amistosos diante de Gil Vicente e Vitória de Guimarães, além de um jogo-treino contra o Santa Clara. Ademais, a diretoria tratava um confronto com o Benfica nos bastidores. No entanto, o clube desistiu da viagem internacional devido à possibilidade de mudanças no calendário do futebol brasileiro.

A equipe comandada por Cuca retomou as atividades na semana passada, após o período de férias durante a Copa do Mundo. Desde então, o elenco tem concentrado os trabalhos na preparação física para a sequência da temporada.

O amistoso faz parte do planejamento do clube para manter o ritmo de jogo antes da retomada das competições oficiais. O Santos segue vivo no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

Ingressos para o amistoso

Os ingressos custam entre R$ 5 e R$ 30. A venda terá início nesta quinta-feira (1º), a partir das 12h, para os associados do Sócio Rei no plano Black. Já os demais torcedores poderão adquirir as entradas a partir das 16h, por meio do programa gratuito Santos Mais Popular. Clique aqui para comprar.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.