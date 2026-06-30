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Fifa convida dirigentes do Internacional para imersão na Copa do Mundo

Fifa convida dirigentes do Internacional para imersão na Copa do Mundo
Fifa convida dirigentes do Internacional para imersão na Copa do Mundo -

A Fifa convidou representantes do Internacional para integrar o “Observer Programme”, uma iniciativa que promove uma imersão completa nos bastidores da Copa do Mundo de 2026. Por isso, o vice-presidente de administração, André Dalto, e o gerente de operações, Luis Eduardo Raya, viajaram nesta semana rumo aos Estados Unidos. O projeto permite o acompanhamento detalhado da logística do maior torneio de futebol do planeta.

A agenda dos profissionais gaúchos conta com visitas técnicas agendadas e monitoramento de diversos setores do evento. Em Dallas, os dirigentes do Internacional examinaram a operação de jogo no confronto entre Japão e Suécia. Além disso, a comitiva conheceu de perto o Centro Internacional de Transmissão, os campos oficiais de treinamento e as principais estruturas montadas para a competição.

Comitiva do Internacional analisa estruturas de ponta em Miami

Logo após os compromissos em Dallas, a dupla desembarcou em Miami para dar sequência ao cronograma oficial de estudos. Na cidade portuária, eles vistoriaram a gestão do estádio durante o embate entre Colômbia e Portugal. Da mesma forma, o roteiro técnico reservou períodos para a análise do centro global de operações do torneio da Fifa.

Dessa maneira, a participação no programa capacita o Internacional a entender melhor os processos modernos de entretenimento e logística. A lista de aprendizados engloba o controle de acesso do público, manutenção de arenas, segurança integrada, novas tecnologias e a experiência geral do torcedor em dias de grandes partidas. O vice-presidente de administração, André Dalto, destacou o peso dessa oportunidade:

“A Copa é o maior laboratório para quem trabalha com gestão de grandes eventos esportivos, e ter acesso aos bastidores da operação é uma experiência muito rica para qualquer clube. Conseguiremos acompanhar de perto soluções que envolvem gestão, tecnologia, serviços e experiência do torcedor, além de trocar conhecimento com profissionais de diferentes países.”

Foco na modernização do Beira-Rio e na Copa Feminina de 2027

Sem dúvida, a diretoria do Internacional enxerga o convite como um selo de aprovação institucional para os métodos de trabalho atuais do clube. Os conhecimentos absorvidos no hemisfério norte servirão para aperfeiçoar o atendimento no Complexo Beira-Rio nas competições nacionais e continentais.

Além do ganho imediato no futebol masculino, o intercâmbio técnico ajuda na preparação da estrutura colorada para os próximos anos. O gerente de operações do clube, Luis Eduardo Raya, ressaltou que as lições nos Estados Unidos darão suporte direto para a realização da Copa do Mundo Feminina da FIFA em 2027, que terá Porto Alegre como uma das sedes oficiais:

“Essa experiência proporcionará uma imersão nos bastidores do maior evento de futebol da história, permitindo acompanhar como os principais desafios operacionais são planejados e executados. O conhecimento adquirido será fundamental para incorporar as melhores práticas internacionais às operações do Beira-Rio, fortalecer ainda mais a nossa excelência operacional e contribuir para os preparativos da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027.”

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