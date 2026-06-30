Fifa convida dirigentes do Internacional para imersão na Copa do Mundo

A Fifa convidou representantes do Internacional para integrar o “Observer Programme”, uma iniciativa que promove uma imersão completa nos bastidores da Copa do Mundo de 2026. Por isso, o vice-presidente de administração, André Dalto, e o gerente de operações, Luis Eduardo Raya, viajaram nesta semana rumo aos Estados Unidos. O projeto permite o acompanhamento detalhado da logística do maior torneio de futebol do planeta.

A agenda dos profissionais gaúchos conta com visitas técnicas agendadas e monitoramento de diversos setores do evento. Em Dallas, os dirigentes do Internacional examinaram a operação de jogo no confronto entre Japão e Suécia. Além disso, a comitiva conheceu de perto o Centro Internacional de Transmissão, os campos oficiais de treinamento e as principais estruturas montadas para a competição.

Comitiva do Internacional analisa estruturas de ponta em Miami

Logo após os compromissos em Dallas, a dupla desembarcou em Miami para dar sequência ao cronograma oficial de estudos. Na cidade portuária, eles vistoriaram a gestão do estádio durante o embate entre Colômbia e Portugal. Da mesma forma, o roteiro técnico reservou períodos para a análise do centro global de operações do torneio da Fifa.

Dessa maneira, a participação no programa capacita o Internacional a entender melhor os processos modernos de entretenimento e logística. A lista de aprendizados engloba o controle de acesso do público, manutenção de arenas, segurança integrada, novas tecnologias e a experiência geral do torcedor em dias de grandes partidas. O vice-presidente de administração, André Dalto, destacou o peso dessa oportunidade:

“A Copa é o maior laboratório para quem trabalha com gestão de grandes eventos esportivos, e ter acesso aos bastidores da operação é uma experiência muito rica para qualquer clube. Conseguiremos acompanhar de perto soluções que envolvem gestão, tecnologia, serviços e experiência do torcedor, além de trocar conhecimento com profissionais de diferentes países.”

Foco na modernização do Beira-Rio e na Copa Feminina de 2027

Sem dúvida, a diretoria do Internacional enxerga o convite como um selo de aprovação institucional para os métodos de trabalho atuais do clube. Os conhecimentos absorvidos no hemisfério norte servirão para aperfeiçoar o atendimento no Complexo Beira-Rio nas competições nacionais e continentais.

Além do ganho imediato no futebol masculino, o intercâmbio técnico ajuda na preparação da estrutura colorada para os próximos anos. O gerente de operações do clube, Luis Eduardo Raya, ressaltou que as lições nos Estados Unidos darão suporte direto para a realização da Copa do Mundo Feminina da FIFA em 2027, que terá Porto Alegre como uma das sedes oficiais:

“Essa experiência proporcionará uma imersão nos bastidores do maior evento de futebol da história, permitindo acompanhar como os principais desafios operacionais são planejados e executados. O conhecimento adquirido será fundamental para incorporar as melhores práticas internacionais às operações do Beira-Rio, fortalecer ainda mais a nossa excelência operacional e contribuir para os preparativos da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027.”

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