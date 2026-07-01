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Goleiro Andrew relembra estreia em Portugal antes de amistoso do Flamengo

Goleiro Andrew relembra estreia em Portugal antes de amistoso do Flamengo
Goleiro Andrew relembra estreia em Portugal antes de amistoso do Flamengo -

O Flamengo realiza uma intertemporada estratégica em solo português para ajustar o elenco para o restante das competições. Esse destino, inclusive, traz lembranças especiais para o goleiro Andrew, que construiu uma longa trajetória no futebol europeu antes de assinar com o clube carioca. O arqueiro relembrou o período em que morou no país e destacou o forte vínculo afetivo que mantém com a região.

O jogador defendeu o Gil Vicente por quase cinco temporadas antes de retornar ao Rio de Janeiro. Devido a esse longo período, o atleta estabeleceu raízes profundas na Europa e celebrou a oportunidade de retornar ao local com a delegação rubro-negra. Em entrevista aos canais oficiais do clube, ele comentou sobre a sua relação com o país:

“Gosto muito de estar em Portugal, fui feliz. Meus filhos nasceram aqui, tanto que minha esposa está em Barcelos, cidade em que joguei por quatro anos e meio. É um momento também para estarmos juntos, estreitar os laços e estar cada vez mais unidos. Ajuda os meninos da base que estão aqui a se adaptar, se sentirem cada vez mais em casa e criar mais confiança para entrar em campo.”

Reencontro especial contra o Benfica no Estádio da Luz

Ao todo, Andrew entrou em campo em 124 partidas oficiais com a camisa do Gil Vicente. Além disso, o destino reservou um reencontro marcante para o jogador, pois a sua estreia como profissional aconteceu justamente diante do Benfica, o próximo adversário do Flamengo na Europa.

Dessa forma, o confronto agendado para o dia 11 de julho mexe diretamente com o lado emocional do goleiro. Ele recordou o triunfo histórico conquistado na sua primeira temporada no Velho Continente:

“O Benfica foi o time contra o qual fiz minha estreia como profissional quando estava no Gil Vicente, na minha primeira temporada. Joguei no Estádio da Luz, fiquei muito feliz, ganhamos por 2 a 1 e fiz uma grande partida. Vai ter sempre um sentimento especial jogar contra o Benfica e lembrar disso.”

Calendário de jogos do Flamengo em solo europeu

Além do tradicional clube de Lisboa, a comissão técnica do Flamengo terá outros dois testes importantes para avaliar o rendimento dos jogadores. A equipe enfrentará o River Plate, da Argentina, no dia 3 de julho, e o Lausanne, da Suíça, no dia 8 de julho.

A organização do evento confirmou que o Estádio Algarve sediará todos os três confrontos do Rubro-Negro. Essa sequência de amistosos internacionais servirá para dar ritmo de jogo e entrosamento aos atletas antes do retorno das competições oficiais no Brasil.

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