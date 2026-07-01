Goleiro Andrew relembra estreia em Portugal antes de amistoso do Flamengo

O Flamengo realiza uma intertemporada estratégica em solo português para ajustar o elenco para o restante das competições. Esse destino, inclusive, traz lembranças especiais para o goleiro Andrew, que construiu uma longa trajetória no futebol europeu antes de assinar com o clube carioca. O arqueiro relembrou o período em que morou no país e destacou o forte vínculo afetivo que mantém com a região.

O jogador defendeu o Gil Vicente por quase cinco temporadas antes de retornar ao Rio de Janeiro. Devido a esse longo período, o atleta estabeleceu raízes profundas na Europa e celebrou a oportunidade de retornar ao local com a delegação rubro-negra. Em entrevista aos canais oficiais do clube, ele comentou sobre a sua relação com o país:

“Gosto muito de estar em Portugal, fui feliz. Meus filhos nasceram aqui, tanto que minha esposa está em Barcelos, cidade em que joguei por quatro anos e meio. É um momento também para estarmos juntos, estreitar os laços e estar cada vez mais unidos. Ajuda os meninos da base que estão aqui a se adaptar, se sentirem cada vez mais em casa e criar mais confiança para entrar em campo.”

Reencontro especial contra o Benfica no Estádio da Luz

Ao todo, Andrew entrou em campo em 124 partidas oficiais com a camisa do Gil Vicente. Além disso, o destino reservou um reencontro marcante para o jogador, pois a sua estreia como profissional aconteceu justamente diante do Benfica, o próximo adversário do Flamengo na Europa.

Dessa forma, o confronto agendado para o dia 11 de julho mexe diretamente com o lado emocional do goleiro. Ele recordou o triunfo histórico conquistado na sua primeira temporada no Velho Continente:

“O Benfica foi o time contra o qual fiz minha estreia como profissional quando estava no Gil Vicente, na minha primeira temporada. Joguei no Estádio da Luz, fiquei muito feliz, ganhamos por 2 a 1 e fiz uma grande partida. Vai ter sempre um sentimento especial jogar contra o Benfica e lembrar disso.”

Calendário de jogos do Flamengo em solo europeu

Além do tradicional clube de Lisboa, a comissão técnica do Flamengo terá outros dois testes importantes para avaliar o rendimento dos jogadores. A equipe enfrentará o River Plate, da Argentina, no dia 3 de julho, e o Lausanne, da Suíça, no dia 8 de julho.

A organização do evento confirmou que o Estádio Algarve sediará todos os três confrontos do Rubro-Negro. Essa sequência de amistosos internacionais servirá para dar ritmo de jogo e entrosamento aos atletas antes do retorno das competições oficiais no Brasil.

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