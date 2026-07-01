Irmã detalha estado de Lucas Trejo após tragédia na Venezuela: “Está sedado”

O zagueiro argentino Lucas Trejo enfrenta um drama profundo após o forte terremoto que atingiu a Venezuela. O defensor do Club Sport Marítimo La Guaira perdeu a esposa, Yanina Maranella, e os dois filhos do casal, Aarón, de sete anos, e Ainhoa, de cinco. Em entrevista ao programa argentino “Noticiero Doce”, a irmã do atleta, Karen Trejo, detalhou o gravíssimo estado emocional do irmão. Ela explicou que os médicos o mantêm sob efeito de medicamentos:

“O Lucas está sendo sedado porque está muito mal e não tem nenhum familiar com ele. Precisamos que vocês viajem o mais rápido possível, porque amanhã será a cremação dos corpos e precisamos que vocês estejam com ele.”

A busca pelos familiares mobilizou o próprio jogador nos últimos dias. Trejo estava concentrado com a delegação de seu time em Caracas para a disputa de uma partida da Copa Venezuela quando o tremor aconteceu. Consequentemente, ele retornou às pressas para a cidade de La Guaira e participou de forma ativa dos trabalhos de resgate. Devido ao esforço físico e ao isolamento, a comunicação com os parentes na Argentina ficou completamente prejudicada no período:

“Falamos com o Lucas apenas uma vez nesses dias. Ele não conseguiu ficar com o celular, porque esteve retirando os escombros, um por um, e não conseguimos voltar a entrar em contato com ele.”

Família de Lucas Trejo descobriu mortes durante campanha de arrecadação

A confirmação sobre a localização dos três corpos sob as ruínas de um edifício chegou aos familiares por meio de uma rede de apoio informal. Uma amiga que reside em território venezuelano e um grupo de mensagens formado por colegas de elenco do zagueiro repassaram a triste informação.

No momento do aviso, os parentes realizavam mutirões e campanhas financeiras na Argentina para custear as passagens aéreas das mães do atleta e de sua esposa. Agora, o foco da mobilização familiar mudou para garantir que o jogador receba amparo legal e psicológico para liberar os restos mortais de sua esposa e filhos e, posteriormente, preparar o retorno definitivo de toda a comitiva para o seu país natal.

Problema de saúde do pai altera logística de viagem

A logística de deslocamento para a Venezuela sofreu alterações drásticas por causa do impacto emocional da notícia na saúde do pai do jogador. Inicialmente, o patriarca da família realizaria o trajeto na próxima sexta-feira para liderar o suporte ao filho. No entanto, o diagnóstico médico impediu o embarque do idoso:

“Meu pai iria viajar para a Venezuela na sexta-feira, mas, quando a triste notícia veio à tona, os planos mudaram. Ele, obviamente, quer ir abraçar o filho, mas, no sábado, com toda essa situação, teve um pico de estresse. Tivemos que levá-lo ao médico, aplicaram uma injeção nele. Agora ele está bem, mas não tem condições nem de pegar um celular, muito menos de viajar.”

Por causa dessa emergência médica, a família precisou alterar as passagens e o planejamento inicial de forma imediata. Portanto, um irmão e um primo do zagueiro assumiram a responsabilidade de embarcar para o país vizinho para acompanhar Lucas Trejo nos trâmites burocráticos e no processo de luto.

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