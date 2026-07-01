Copa do Mundo: onde assistir aos jogos desta quarta-feira, 1 de julho

Nesta quarta-feira, 1/7, é mais um dia de segunda fase de Copa do Mundo. Maratona de jogos começa às 13h (de Brasília), com Inglaterra enfrentando uma das seleções que estão surpreendendo: o Congo. Os ingleses terminaram em primeiro no Grupo L, mas com alguma dificuldade para confirmar a posição. Já os congoleses foram os melhores entre os terceiros colocados e conseguiram uma classificação inédita para uma fase eliminatória. Mas os ingleses são favoritos neste jogo, em Atlanta.

Depois, às 17h, um jogo que promete: Bélgica x Senegal. Os belgas terminaram em primeiro no seu grupo, mas jogando mal, e se perdessem na última rodada estariam eliminados. Senegal, por sua vez, terminou em terceiro no Grupo I, mas ficou atrás de pesos-pesados, França e Noruega, engrossando para os europeus. É um dos jogos mais equilibrados da segunda fase. Jogo em Seattle.

Por fim, às 21h (de Brasília), em San Francisco, os Estados Unidos, que ficaram em primeiro no Grupo B, jogam contra a Bósnia, que acabou como uma das terceiras colocadas, mas praticando um futebol bem burocráticos. Americanos favoritos.

Onde assistir aos jogos desta terça-feira

13h -Inglaterra x Congo – Transmissão exclusiva da CazéTV

17h – Bélgica x Senegal – TV Globo (aberta), SporTV (fechada), CazéTV (YouTube), Globoplay e GE TV.

21h -Estados Unidos x Bósnia – Transmissão exclusiva da CazéTV

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