México bate o Equador e avança na Copa do Mundo

O México segue sua grande jornada dentro de casa nesta edição da Copa do Mundo. Na noite desta terça-feira (30), em uma partida que foi atrasada pela chuva, os anfitriões venceram o Equador por 2 a 0, com gols de Quiñones e Jiménez, ainda no primeiro tempo, e garantiram a classificação para as oitavas de final.
Com isso, os mexicanos voltam a vencer um jogo de mata-mata em Copas após 40 anos e enfim vão voltar a disputar, pelo menos, cinco jogos no Mundial. A La Tri fica no aguardo do vencedor do duelo entre Inglaterra e República Democrática do Congo, que acontece nesta quarta-feira (01). Já os sul-americanos encerram a sua participação, sem conseguir repetir a atuação que bateu a Alemanha.
México pressiona desde o início e sai na frente
A partida começou com uma pressão mexicana. Nas primeiras chances, Mora e Romo arriscaram de fora da área por cima do gol. Em uma oportunidade clara, Romo cruzou da direita, mas Jiménez não acertou a cabeçada e mandou para fora. Na sequência, Mora recebeu pela esquerda, chutou cruzado e tirou tinta da trave. A resposta equatoriana veio com Yeboah, que deu uma caneta em Montes e finalizou na trave de Rangel.
Só que a pressão dos donos da casa prevaleceu e o artilheiro apareceu para abrir o marcador. Em um raro contra-golpe mexicano, Alvarado acertou um belo lançamento para Quiñones, que saiu do campo de defesa para arrancar pelo campo de ataque, invadir a área e chutar forte no ângulo. Não demorou muito para o México ampliar. Ordóñez afastou mal e jogou nos pés de Jiménez, que tabelou com Quiñones e, da entrada da área, acertou um belo chute no ângulo, para marcar o segundo.
O Equador tentou reagir ainda na primeira etapa, em nova chegada de Yeboah, que parou em defesa de Rangel. Já nos minutos finais, o México ficou próximo do terceiro, mas Mora, na pequena área, não conseguiu completar o arremate de Jiménez e viu a chance passar por pouco.
Mexicanos seguram pressão e avançam
O Equador voltou do segundo tempo com alterações, mas quem seguiu com chances foi o México. Logo no primeiro minuto, Alvarado recebeu pela direita e chutou cruzado para fora, levando muito perigo. Os sul-americanos até conseguiram ficar mais no campo de ataque, mas pouco produziam até a parada para hidratação. Por outro lado, os mexicanos assustaram duas vezes seguidas, em cabeçadas de Montes. Na primeira, Galíndez fez grande defesa. Depois, mandou para fora.
Na reta final de jogo, o Equador enfim conseguiu levar perigo ao gol mexicano. Kevin Rodríguez recebeu no ataque, tentou tocar na saída de Rangel, mas mandou para fora. Depois, Caicedo arriscou da intermediária, mas não mandou no alvo. Porém, o México quase ampliou nos acréscimos. Pineda recebeu na entrada da área e tentou mandar no ângulo, chutando para fora. Para piorar a situação do Equador, Hincapié discutiu com Gímenez e cobriu sua boca. O Var entrou em ação e o zagueiro acabou expulso, sacramentando a eliminação equatoriana.
MÉXICO 2 X 0 EQUADOR
Copa do Mundo – 16 avos de final
Data e horário: 30/6/2026 (terça-feira), às 22h (de Brasília)
Local: Estádio Azteca, Cidade do México (MEX)
Gols: Quiñones, 21’/1ºT (1-0); Jiménez, 30’/1ºT (2-0)
MÉXICO: José Rangel, Jorge Sánchez, Montes, Vásquez e Jesus Gallardo; Luis Romo (Vargas, 27’/2ºT), Erik Lira e Gilberto Mora (Gutiérrez, 13’/2ºT); Roberto Alvarado (Israel Reyes, 34’/2ºT), Raul Jiménez (Santi Gímenez, 27’/2ºT) e Julián Quiñones (Pineda, 34’/2ºT). Técnico: Javier Aguirre.
EQUADOR: Hernán Galíndez; Alan Franco (Preciado, intervalo), John Yeboah, Willian Pacho, Joel Ordóñez (Medina, intervalo) e Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Pablo Vite, Yeboah (Jordy Caicedo, 33’/2ºT) e Nilson Angulo (Kendry Páez, 33’/2ºT); Gonzalo Plata e Enner Valencia (Kevin Rodríguez, 13’/2ºT). Técnico: Sebastíán Beccacece.
Árbitro: Slavko Vinčić (ESL)
Assistentes: Tomaz Klancnik (ESL) e Andraz Kovacic (ESL)
VAR: Mokrane Gourari (ALG)
Cartões Amarelos: Alan Franco, Kendry Páez e Moisés Caicedo (EQU)
Cartão Vermelho: Hincapié, 50’/2ºT (EQU)
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