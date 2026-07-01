Treinador do México exalta atuação da seleção contra o Equador: “Parecido com aquilo que queremos”

Depois de 40 anos, o México voltou a vencer um jogo de mata-mata na Copa do Mundo. Na noite desta terça-feira (01), um dos anfitriões do Mundial bateu o Equador por 2 a 0 e carimbou sua vaga nas oitavas de final, voltando a disputar cinco jogos na competição.

A atuação mexicana ganhou muito destaque, principalmente pelo jogo apresentado na primeira etapa. O treinador Javier Aguirre concordou que a equipe teve o desempenho mais próximo do que é esperado desde que retornou à seleção, em 2024, e destacou pontos aos quais teve que prestar atenção em seu adversário.

“Acho que sim, muito parecido com aquilo que nós queremos, contra uma equipe excelente, que é o Equador, ganhou da Alemanha. Em 18 partidas eles sofreram apenas cinco gols, tínhamos que ficar de olho mesmo, além de ter um técnico maravilhoso, que é o Sebastián (Beccacece)”, pontuou.

Com quatro vitórias e nenhum gol sofrido, o México disputará o duelo das oitavas de final dentro do Azteca. Com isso, poderá usar a força de sua casa para igualar sua melhor campanha em Copas, chegando às quartas de final. Na visão de Aguirre, a seleção está conseguindo atuar com convicção, mas garante foco nos próximos desafios.

“É a convicção que nós temos que faz a diferença, além desta torcida linda que temos aqui. Mas agora temos mais partidas pela frente e vamos por mais”, ressaltou.

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