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Resumo da Copa nesta terça-feira, 30/6: análise dos jogos

Resumo da Copa nesta terça-feira, 30/6: análise dos jogos
Resumo da Copa nesta terça-feira, 30/6: análise dos jogos -

Nesta terça-feira (30/6), três jogos movimentaram a Copa do Mundo e o Jogada10 mostra o resumo. Tivemos três favoritos avançando às oitavas de final. Primeiramente, a Noruega, apesar do sufoco, venceu a Costa do Marfim por 2 a 1, com um gol de Haaland aos 34 minutos da etapa final. Agora, a seleção norueguesa será a adversária do Brasil nas oitavas de final, neste domingo (5/7), em Nova York.

Pouco depois, foi a vez da França derrotar a Suécia. Venceu por 3 a 0, mas o placar poderia ter sido ainda mais elástico, já que os franceses tiveram um gol anulado, duas bolas na trave e pararam em grande atuação do goleiro sueco Zetterman, que fez importantes defesas em vários momentos da partida. A França enfrentará o Paraguai no dia 4, na Filadélfia.

Já no fim da noite, a festa foi no Azteca, com uma grande atuação do México, principalmente no primeiro tempo, quando venceu o Equador por 2 a 0. Agora, a seleção mexicana aguarda o vencedor do confronto entre Inglaterra e Congo para conhecer seu adversário nas oitavas de final.

Veja o resumo da Copa

Costa do Marfim  1×2 Noruega

A Noruega venceu a Costa do Marfim por 2 a 1, nesta terça-feira (30/6), e garantiu a classificação às oitavas d da Copa do Mundo. Depois de abrir o placar com um golaço de Nusa, os europeus sofreram o empate de Diallo no segundo tempo. Mas voltaram a ficar em vantagem com Haaland, que marcou aos 40 minutos da etapa final.  Agora, a Noruega será o próximo adversário será a Seleção Brasileira.

O jogo foi equilibrado, com a Costa do Marfim sendo melhor no primeiro tempo, criando boas chances, mas sem conseguir converter em gol. A Noruega abriu o placar aos 38 minutos, quando Nusa fez uma grande jogada pela esquerda, cortou para dentro e finalizou com precisão.

No segundo tempo, Diallo foi o principal destaque da Costa do Marfim. Ele entrou bem, salvou um lance em cima da linha e depois empatou com um belo gol, driblando três marcadores dentro da área antes de finalizar.

Quando o jogo caminhava para a prorrogação, Berg fez boa jogada pela direita e cruzou na medida para Haaland, que completou de primeira para fazer 2 a 1 e decidir a partida. Foi mais uma atuação decisiva do artilheiro da competição.

França 3×0 Suécia

O domínio francês foi absoluto, com mais de 70% de posse de bola e 25 finalizações, sendo seis no alvo. No primeiro tempo houve um gol anulado, duas bolas na trave e o goleiro Zetterman fez uma série de grandes defesas. Dembélé perdeu um gol feito. Ainda assim, no fim da etapa inicial, em jogada pela esquerda, Mbappé recebeu, entrou na área e chutou cruzado para fazer 1 a 0.

No segundo tempo, Olise, que já havia acertado uma meia bicicleta na trave no primeiro tempo, deu duas assistências para gols de Barcola e Mbappé. Fim de jogo: 3 a 0. Mbappé chegou a 6 gols na competição e 17 gols em Copas, ficando a um de Messi na disputa para ser o maior artilheiro da história do torneio. A França voa.

 

México 2×0 Equador 

O México segue sua grande jornada dentro de casa nesta edição da Copa do Mundo. Na noite desta terça-feira (30), em uma partida que foi atrasada pela chuva, os anfitriões venceram o Equador por 2 a 0, com gols de Quiñones e Jiménez, ainda no primeiro tempo, e garantiram a classificação para as oitavas de final. Com isso, os mexicanos voltam a vencer um jogo de mata-mata em Copas após 40 anos e enfim vão voltar a disputar, pelo menos, cinco jogos no Mundial. O El Tri fica no aguardo do vencedor do duelo entre Inglaterra e República Democrática do Congo, que acontece nesta quarta-feira (01). Já os sul-americanos encerram a sua participação, sem conseguir repetir a atuação que bateu a Alemanha.

O resultado foi justo, pois os mexicanos foram superiores no primeiro tempo. Morales e Jiménez perderam ótimas chances para o México. O Equador quase marcou com Yeboah, mas, antes do fim da etapa inicial, a seleção da casa abriu o placar: Quiñones recebeu na área e finalizou para fazer 1 a 0. Em seguida, Jiménez aproveitou uma falha coletiva para ampliar para 2 a 0. No segundo tempo, os mexicanos administraram a vantagem, enquanto o Equador tentou diminuir o placar. No entanto, as melhores chances continuaram sendo do México, que chega a mais um jogo sem sofrer gols.

Não deixe de conferir, todos os dias, o resumo da Copa noJ10.

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