Resumo da Copa nesta terça-feira, 30/6: análise dos jogos

Nesta terça-feira (30/6), três jogos movimentaram a Copa do Mundo e o Jogada10 mostra o resumo. Tivemos três favoritos avançando às oitavas de final. Primeiramente, a Noruega, apesar do sufoco, venceu a Costa do Marfim por 2 a 1, com um gol de Haaland aos 34 minutos da etapa final. Agora, a seleção norueguesa será a adversária do Brasil nas oitavas de final, neste domingo (5/7), em Nova York.

Pouco depois, foi a vez da França derrotar a Suécia. Venceu por 3 a 0, mas o placar poderia ter sido ainda mais elástico, já que os franceses tiveram um gol anulado, duas bolas na trave e pararam em grande atuação do goleiro sueco Zetterman, que fez importantes defesas em vários momentos da partida. A França enfrentará o Paraguai no dia 4, na Filadélfia.

Já no fim da noite, a festa foi no Azteca, com uma grande atuação do México, principalmente no primeiro tempo, quando venceu o Equador por 2 a 0. Agora, a seleção mexicana aguarda o vencedor do confronto entre Inglaterra e Congo para conhecer seu adversário nas oitavas de final.

Veja o resumo da Copa

Costa do Marfim 1×2 Noruega

A Noruega venceu a Costa do Marfim por 2 a 1, nesta terça-feira (30/6), e garantiu a classificação às oitavas d da Copa do Mundo. Depois de abrir o placar com um golaço de Nusa, os europeus sofreram o empate de Diallo no segundo tempo. Mas voltaram a ficar em vantagem com Haaland, que marcou aos 40 minutos da etapa final. Agora, a Noruega será o próximo adversário será a Seleção Brasileira.

O jogo foi equilibrado, com a Costa do Marfim sendo melhor no primeiro tempo, criando boas chances, mas sem conseguir converter em gol. A Noruega abriu o placar aos 38 minutos, quando Nusa fez uma grande jogada pela esquerda, cortou para dentro e finalizou com precisão.

No segundo tempo, Diallo foi o principal destaque da Costa do Marfim. Ele entrou bem, salvou um lance em cima da linha e depois empatou com um belo gol, driblando três marcadores dentro da área antes de finalizar.

Quando o jogo caminhava para a prorrogação, Berg fez boa jogada pela direita e cruzou na medida para Haaland, que completou de primeira para fazer 2 a 1 e decidir a partida. Foi mais uma atuação decisiva do artilheiro da competição.