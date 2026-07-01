Beccacece se despede do Equador após eliminação na Copa: “Apenas gratidão”

O Equador não conseguiu repetir a mesma atuação da vitória contra a Alemanha e está fora da Copa do Mundo. Na noite desta terça-feira (30), a La Tri perdeu para o México por 2 a 0 e se despediu do torneio mantendo a escrita de não conseguir vitórias em mata-matas.

Inclusive, a derrota também marcou o fim do trabalho do técnico Sebastián Beccacece à frente da seleção. Após a partida, o treinador lamentou a forma como a equipe acabou sendo dominada na primeira etapa e a falta de energia para a reação depois do intervalo. Contudo, usou poucas palavras para se despedir da La Tri.

“Fomos dominados no primeiro tempo. Reagimos no segundo, mas não foi suficiente, faltou um pouco mais de energia. Agora eu agradeço a todos, a todos os jogadores e ao país. Não tenho queixas, apenas gratidão”, ressaltou.

Beccacece chegou ao Equador em agosto de 2024, após a disputa da Copa América. Sob o seu comando, a seleção garantiu a vaga na Copa com o segundo lugar nas Eliminatórias, com grande destaque para o setor defensivo, que sofreu apenas dois gols desde sua chegada. Ao todo, o treinador comandou a seleção em 24 jogos, com oito vitórias, onze empates e três derrotas, duas delas na Copa.

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