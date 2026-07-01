EUA x Bósnia: comediante brasileiro tem história de paixão com país europeu

Talvez nenhum brasileiro tenha mais amor pela Bósnia e Herzegovina do que Marcelo Adnet. Isso mesmo, o famoso comediante brasileiro desenvolveu uma relação inusitada com o pequeno país, que vive nesta quarta-feira (01/07), às 21h, em Santa Clara, seu ápice na história da Copa do Mundo.

Afinal, a seleção azul e amarela tem os Estados Unidos pela frente, de olho em uma vaga nas oitavas de final. O sonho é ganhar a partida de mata-mata e ver até aonde é possível chegar. O último Mundial, em solo brasileiro, em 2014, garantiu só uma vitória na fase de grupos e a eliminação foi precoce.

LEIA MAIS: Nova eliminação da Alemanha amplia maldição de campeões

E TAMBÉM: Técnico com quinto maior salário da Copa cai sem marcar pontos

Sem raízes no leste europeu, Adnet criou um laço com os bósnios após visitar o país como turista. Aprendeu sobre a sangrenta guerra de independência da Iugoslávia na década de 90 e passou a admirar a resiliência e atitude da população. Então, decidiu aprender o hino e se aprofundou na cultura.

Como a Bósnia é um estado tri étnico – croatas, sérvios e bosníacos – o hino antigo “Jedna Si Jedina” (Uma e única) foi barrado e substituído por um hino novo, sem letra.

Portanto, quando o hino oficial tocar, a torcida, como sempre, cantará o hino antigo por cima do novo!

Da… pic.twitter.com/zLU3TCBahR — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) June 12, 2026

“Fiz uma viagem pela Europa, passei por França, Itália e aí cheguei na Bósnia. É um país metralhado, de maioria muçulmana, mas que ao mesmo tempo as mulheres saem de shortinho e é progressista. Tem um histórico de guerra muito forte, era o lado mais fraco entre os sérvios e croatas. Não tinha nem exército e conseguiu resistir. Foi ignorado por três anos pela comunidade internacional e resistiu”, explica Adnet.

Reforçando a torcida bósnia

A partir daí, o ator e comediante surpreendeu ao aparecer na TV com a camisa da seleção e também foi flagrado entoando as principais canções da torcida. Na Copa disputada no Brasil, esteve presente em partidas da Bósnia, como a estreia contra a Argentina, no Maracanã.

Naquele torneio, a maior esperança era o atacante Edin Dzeko, que, aos 40 anos, segue na seleção. Porém, já sem o mesmo destaque. Na fase de grupos da edição atual, a Bósnia empatou com o Canadá e derrotou o Catar por 3 a 1 para carimbar seu passaporte como um dos melhores terceiros.

Na repescagem das Eliminatórias, a Itália foi a vítima. Com uma defesa forte e um time alto e físico, os bósnios vêm mostrando solidez para superar a falta de apuro técnico, comparada a outros adversários. Agora, o desafio é conter o ímpeto dos anfitriões,

Jogos da segunda fase:

28/06

África do Sul 0 x 1 Canadá – Los Angeles

29/06

Brasil 2 x 1 Japão – Houston

Alemanha 1 (3) x 1 (4) Paraguai – Boston

Holanda 1 (2) x 1 (3) Marrocos – Monterrey

30/06

Costa do Marfim 1 x 2 Noruega – Dallas

França 3 x 0 Suécia – Nova Jersey

México 2 x 0 Equador – Cidade do México

01/07

Inglaterra x RD Congo – 13h – Atlanta

Bélgica x Senegal – 17h – Seattle

Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina – 21h – Santa Clara

02/07

Espanha x Áustria – 16h – Los Angeles

Portugal x Croácia – 20h – Toronto

03/07

Suíça x Argélia – 0h – Vancouver

Austrália x Egito – 15h – Dallas

Argentina x Cabo Verde – 19h – Miami

Colômbia x Gana – 22h30 – Kansas City

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.