‘Neymar Norueguês” brilha na Copa e terá duelo contra seu grande ídolo

O primeiro gol da vitória da Noruega sobre a Costa do Marfim, que garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo e marcou o confronto contra o Brasil na próxima fase, foi marcado justamente pelo jogador mais identificado com o futebol brasileiro do elenco norueguês. Antonio Nusa, de 21 anos, é conhecido como o “Neymar norueguês” e não esconde a admiração pelo camisa 10 da Seleção.

Foi dele o golaço que abriu o placar ainda no fim do primeiro tempo. Após receber passe de Martin Odegaard, o atacante invadiu a área, deixou a marcação para trás e acertou um chute no ângulo, sem chances para o goleiro da Costa do Marfim. A pintura rapidamente repercutiu nas redes sociais e fez torcedores associarem o lance ao estilo do brasileiro.

Um dos comentários mais compartilhados foi de um torcedor em espanhol. “Nusa fazendo jus a um de seus apelidos originais: ‘O Neymar norueguês’, gol que define seu estilo desequilibrante à perfeição.”

Filho de pai nigeriano e mãe norueguesa, Nusa nasceu em Langhus, cidade de pouco mais de 13 mil habitantes. Assim, iniciou a carreira no Stabæk antes de se destacar pelo Club Brugge, da Bélgica. Em 2024, foi contratado pelo RB Leipzig por cerca de 21 milhões de euros (aproximadamente R$ 122 milhões na cotação atual). Depois disso, passou a estar sendo apontado como uma das maiores promessas do futebol europeu.

Neymar norueguês?

Contudo, o apelido de “Neymar norueguês” acompanha o atacante desde os primeiros anos como profissional. Aliás, em entrevista à CBS Sports, em outubro de 2025, Nusa explicou a origem da comparação e revelou que o brasileiro é seu maior ídolo no futebol.

“Eu já disse que o Neymar é meu jogador favorito. Começaram a me chamar de Neymar norueguês quando fiz alguns lances… não escolho meus apelidos, mas gosto do Neymar. Acho que veio por ser um fã do Neymar”, afirmou.

Assim, o destino colocou o admirador frente a frente com a seleção do seu maior ídolo. No próximo domingo (5/7), às 17h (de Brasília), Nusa será uma das principais armas da Noruega diante do Brasil, em duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

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