Inimigo íntimo: RD Congo é formada por atletas franceses e da rival Inglaterra

Boa parte dos destaques africanos desta Copa do Mundo tem raízes na Europa e se tornaram “inimigos íntimos” dos adversários. O caso mais emblemático é da RD Congo, cuja seleção, afinal, é composta por mais de 90% de jogadores que nasceram em França, Bélgica e Inglaterra.

Os britânicos, aliás, são o próximo desafio dos congoleses, nesta quarta-feira, às 13h, em Atlanta. A partida é válida pela segunda fase e dá vaga nas oitavas para enfrentar o anfitrião México. E são cinco espiões que atuam na Premier League – dois deles na defesa e que precisam parar Harry Kane e companhia.