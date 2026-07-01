Gustavo Gómez agradece apoio da torcida do Palmeiras em campanha do Paraguai

Gustavo Gómez fez questão de agradecer ao Palmeiras e à torcida alviverde após a classificação do Paraguai às oitavas de final da Copa do Mundo. Em entrevista na zona mista do Gillette Stadium, em Foxborough, o zagueiro destacou o apoio que recebe dos palmeirenses durante a campanha da seleção paraguaia.

Capitão do Paraguai, o defensor afirmou que sente o carinho da torcida do Verdão e celebrou a torcida dos brasileiros pela Albirroja no Mundial. O defensor também estendeu o agradecimento aos palmeirenses pelo incentivo a Ramón Sosa e Mauricio, companheiros de clube que também defendem a seleção paraguaia.

“Eu agradeço de coração ao torcedor palmeirense. Assim, eu sei que eles estão torcendo muito para o Paraguai, pelo Sosa, pelo Maurício e por mim também”, disse Gómez.

“Nós sentimos muito esse apoio da torcida alviverde. Eu sou muito, muito grato. Sei que estão torcendo pela gente de coração, de verdade. Eu agradeço muito por isso”, complementou.

Por fim, o duelo das oitavas entre França e Paraguai ocorrerá no dia 4 de julho, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, feriado da Independência dos Estados Unidos. A partida abrirá a fase de mata-mata da Copa do Mundo ao lado de Canadá x Marrocos.

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