Ator do ‘Teste de Fidelidade’ relembra encontro com Neymar: “Ele disse que era muito fã do programa”

Ex-ator do Teste de Fidelidade, quadro que marcou a televisão brasileira ao colocar casais à prova, Marcos Oliver relembrou um encontro inusitado com Neymar em 2010. Na época, os dois estavam hospedados no mesmo hotel, em Piracicaba (SP), onde o Santos permanecia concentrado para uma partida.

Além disso, o encontro aconteceu de forma inesperada. Marcos Oliver lançava um livro no interior de São Paulo quando encontrou Neymar no hotel onde a delegação do Santos estava hospedada. Durante a conversa, o jogador pediu um exemplar da obra e também um autógrafo do ator.

Quando o Neymar me viu, levantou e veio falar comigo. Ele disse: ‘Caraca, eu sou muito fã daquele programa. Não perco um episódio. Toda segunda-feira estou lá assistindo. Mesmo quando meu pai mandava eu dormir cedo para acordar e treinar, eu fingia que estava dormindo só para assistir'”, contou Marcos em entrevista a Chico Barney.

Além disso, na ocasião, o ator estava na cidade para lançar o livro Um Diário de um Sedutor. Depois da conversa, ele voltou ao quarto, pegou um exemplar da obra e o entregou ao então jovem atacante do Santos. “Na mesma hora, subi ao quarto, peguei o livro e levei para ele. Ele pediu para eu autografar”, relembrou.

Dessa forma, com bom humor, Marcos Oliver resumiu a situação no programa: disse que, de certa forma, já deu autógrafo para Neymar. “Então disse que eu já dei autografo pro Neymar”, afirmou.

Teste de Fidelidade

O Teste de Fidelidade marcou a televisão brasileira como um dos programas de maior repercussão da RedeTV!, sob o comando de João Kléber. Na atração, um “sedutor” contratado colocava um dos parceiros do casal à prova, enquanto o outro acompanhava toda a situação do palco. Dessa forma, a dinâmica frequentemente terminava em confrontos tensos e momentos de grande repercussão.

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