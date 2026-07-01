Jogador da Inter se defende das acusações de exploração sexual de menores

O zagueiro Alessandro Bastoni, da Inter de Milão e da seleção italiana, se pronunciou pela primeira vez sobre a investigação que apura uma suposta rede de exploração sexual de menores na Itália. Por meio de seu advogado, o jogador negou qualquer conduta ilegal e afirmou que nunca manteve relacionamento com uma pessoa sabendo que ela era menor de idade.

A imprensa italiana divulgou que o Ministério Público de Milão intimou Bastoni a prestar esclarecimentos no inquérito. Em seguida, o jogador se manifestou por meio de seu advogado. Segundo Salvatore Scuto, a defesa ainda não teve acesso aos autos e, por isso, desconhece os detalhes da investigação.

“Meu cliente nega qualquer relação com uma garota sabendo que ela era menor de idade. A intimação para comparecer nesta sexta-feira (3) foi feita sem qualquer contexto e não temos conhecimento do conteúdo das investigações. Vamos avaliar se responderemos ou não aos promotores”, informou o advogado.

De acordo com a imprensa italiana, o nome de Bastoni surgiu durante uma investigação sobre a agência de acompanhantes ‘Ma.De’, suspeita de organizar festas destinadas a clientes de alto poder aquisitivo, incluindo jogadores de futebol. Os investigadores apuram se uma jovem de 17 anos participou de encontros realizados em 2020.

Apesar disso, a própria jovem teria negado qualquer envolvimento com o zagueiro. Ainda assim, o Ministério Público analisa mensagens e outros materiais apreendidos durante a investigação para esclarecer as circunstâncias do caso.

Bastoni não foi acusado formalmente de nenhum crime até o momento. A investigação segue em andamento, enquanto a defesa afirma que irá decidir, após conhecer o conteúdo do inquérito, como responderá aos promotores responsáveis pelo caso.

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