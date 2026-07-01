ASSINE JÁ!
Jogada10

Jogador da Inter se defende das acusações de exploração sexual de menores

Jogador da Inter se defende das acusações de exploração sexual de menores
Jogador da Inter se defende das acusações de exploração sexual de menores -

O zagueiro Alessandro Bastoni, da Inter de Milão e da seleção italiana, se pronunciou pela primeira vez sobre a investigação que apura uma suposta rede de exploração sexual de menores na Itália. Por meio de seu advogado, o jogador negou qualquer conduta ilegal e afirmou que nunca manteve relacionamento com uma pessoa sabendo que ela era menor de idade.

A imprensa italiana divulgou que o Ministério Público de Milão intimou Bastoni a prestar esclarecimentos no inquérito. Em seguida, o jogador se manifestou por meio de seu advogado. Segundo Salvatore Scuto, a defesa ainda não teve acesso aos autos e, por isso, desconhece os detalhes da investigação.

“Meu cliente nega qualquer relação com uma garota sabendo que ela era menor de idade. A intimação para comparecer nesta sexta-feira (3)  foi feita sem qualquer contexto e não temos conhecimento do conteúdo das investigações. Vamos avaliar se responderemos ou não aos promotores”, informou o advogado.

De acordo com a imprensa italiana, o nome de Bastoni surgiu durante uma investigação sobre a agência de acompanhantes ‘Ma.De’, suspeita de organizar festas destinadas a clientes de alto poder aquisitivo, incluindo jogadores de futebol. Os investigadores apuram se uma jovem de 17 anos participou de encontros realizados em 2020.

Apesar disso, a própria jovem teria negado qualquer envolvimento com o zagueiro. Ainda assim, o Ministério Público analisa mensagens e outros materiais apreendidos durante a investigação para esclarecer as circunstâncias do caso.

Bastoni não foi acusado formalmente de nenhum crime até o momento. A investigação segue em andamento, enquanto a defesa afirma que irá decidir, após conhecer o conteúdo do inquérito, como responderá aos promotores responsáveis pelo caso.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas