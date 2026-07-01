Jogador de Cabo Verde “ignora” Messi e prefere trocar de camisa com Otamendi

Antes do confronto com a Argentina, na próxima sexta (3), pelas segunda fase da Copa do Mundo 2026, o lateral Sidny Cabral, da seleção de Cabo Verde, revelou que, apesar da oportunidade de enfrentar Messi, prefere, inclusive, trocar de camisa com Otamendi, seu ex-companheiro de Benfica.

“Messi? Não, não. Vou trocar minha camisa com o Otamendi. Ele foi meu companheiro de equipe até esta temporada”. explicou em entrevista ao jornal espanhol AS.

“Para qualquer jogador, é uma grande honra enfrentar o Messi. Ele é o melhor jogador de todos os os tempos. Estamos focados em nós mesmos, no nosso jogo e na maneira como vamos encarar essa partida. É nisso que estamos concentrados”, completou.

Confiança para enfrentar a Argentina

Uma das surpresas da Copa do Mundo 2026, Cabo Verde, contudo, faz sua primeira participação no torneio. Mesmo reconhecendo a força do adversário, Sidny, porém, mostra confiança no elenco africano.

“Estamos muito confiantes e temos certeza de que faremos um grande jogo contra a Argentina. Vamos avançar para a próxima fase”, afirmou.

“Será uma partida difícil e intensa, aliás. Julián Álvarez é um atacante muito perigoso. Mas há muitos fatores em jogo. Gosto do Messi, do Otamendi, do Lautaro Martínez e do Enzo Fernández. Honestamente, eles têm jogadores magníficos. Todos possuem grandes qualidades”, concluiu.

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