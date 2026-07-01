Thiago Silva reassume número 3 em retorno ao Fluminense

Thiago Silva está de volta. O zagueiro, de 41 anos, se apresentou ao Fluminense nesta última terça-feira (30), no CT Carlos Castilho, e iniciou o trabalho em sua quarta passagem. No retorno ao Tricolor das Laranjeiras, o defensor vai vestir o número 3 mais uma vez. Dessa forma, ele aproveitou para agradecer Jemmes, antigo dono do número, que aceitou trocar.
“Gostaria de agradecer ao Jemmes pela disponibilidade do número. Não foi um pedido meu diretamente, mas acredito que do clube. Ter dado essa oportunidade de vestir o número 3 novamente. Agradecer a ele em especial também”, disse Thiago Silva em entrevista ao canal oficial do Fluminense no YouTube.
Thiago Silva deixou o Fluminense em dezembro do ano passado e acertou com o Porto, de Portugal. Foram seis meses no futebol português, onde conquistou o título nacional. Um dos motivos da saída foi a chance de disputar a Copa do Mundo de 2026. O zagueiro, aliás, entrou na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti. No entanto, ficou fora da lista final. Ao todo, o defensor soma 212 jogos e 19 gols com a camisa tricolor.
Revelado no Fluminense, Thiago Silva defendeu a equipe profissional do Tricolor pela primeira vez entre 2006 e 2008, no período em que conquistou o título da Copa do Brasil de 2007 e ajudou a levar o Fluminense à final da Libertadores de 2008. Depois, retornou em 2024, quando ajudou a evitar o rebaixamento no Brasileirão e participou da histórica campanha na Copa do Mundo de Clubes em 2025.
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