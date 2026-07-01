Lesão de Paquetá pela Seleção liga alerta no Flamengo

O Flamengo ganhou um novo problema para a sequência da temporada. Afinal, o meia Lucas Paquetá se lesionou na vitória do Brasil sobre o Japão por 2 a 1, na última segunda-feira (29), em Houston, nos Estados Unidos, e não deve mais jogar a Copa do Mundo de 2026. Dessa forma, a lesão ligou um alerta no Rubro-Negro, que também viu Arrascaeta se machucar com o Uruguai.

Lucas Paquetá sofreu uma lesão grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda. Portanto, a previsão inicial é de retorno aos gramados em um mês. Dessa forma, ele não teria condições de voltar a jogar a Copa do Mundo de 2026, mesmo em uma eventual final. Embora não tenha otimismo com a recuperação, a CBF não descartou o jogador, que fará tratamento com o departamento médico da Seleção.

Após o diagnóstico, o departamento médico da Seleção informou o Flamengo, que realiza intertemporada em Portugal, sobre a situação. Lucas Paquetá manifestou o desejo de continuar com a delegação brasileira nos Estados Unidos. Dessa forma, ficou alinhado que o tratamento será feito sob os cuidados da CBF. O Rubro-Negro, no entanto, acompanha o caso.

O Flamengo acompanha o caso e trata com cautela. Maior contratação da história do clube, Lucas Paquetá convive com problemas físicos na coxa esquerda. Afinal, o meio-campista sofreu um edema no tendão da mesma coxa, em abril, que quase o tirou da Copa do Mundo. Em paralelo a isso, o Rubro-Negro também precisa recuperar Arrascaeta, que lesionou a panturrilha com o Uruguai.

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