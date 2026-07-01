Mulher de Haaland é ex-jogadora e se mantém distante dos holofotes; saiba quem é

Temido pelas defesas adversárias, Erling Haaland chega ao confronto contra o Brasil na Copa do Mundo com a reputação de um dos atacantes mais letais do futebol mundial. Com quase dois metros de altura, força física e frieza diante do gol, o camisa 9 da Noruega intimida os rivais dentro de campo. No entanto, fora das quatro linhas, o astro leva uma rotina reservada e centrada na família.

Ao lado de Haaland está Isabel Haugseng Johansen, ex-jogadora de futebol e companheira desde a adolescência. Os dois se conheceram no Bryne Fotballklubb, clube onde ambos iniciaram a trajetória no esporte. Enquanto o atacante despontava nas categorias de base masculinas, Isabel defendia a equipe feminina da instituição. Apesar da longa amizade, o relacionamento só se tornou público em 2022, quando Haaland já figurava entre os principais nomes do futebol mundial.

Desde então, o casal mantém a relação de forma discreta. Em 2024, os dois tiveram o primeiro filho, cuja identidade nunca foi divulgada. Mesmo longe dos holofotes, Isabel, de 21 anos, soma cerca de 390 mil seguidores nas redes sociais e passou a investir na carreira de influenciadora e modelo. Recentemente, ela celebrou a primeira capa de revista da carreira.

“Estou muito orgulhosa de ter feito meu primeiro ensaio fotográfico para capa!”, escreveu.

Além disso, em entrevista à KK Magazine, Isabel comentou a adaptação à vida na Inglaterra ao lado do atacante.

“Fomos a tantas visitas a imóveis! Mas, finalmente, encontramos um lugar de que realmente gostamos. É bom se estabelecer. Sentir-se em casa”, disse.

Apesar de dedicar grande parte do tempo à família, Isabel revelou que pretende retomar os estudos na área de nutrição.

“Estudei nutrição, mas interrompi os estudos quando me tornei mãe. Agora estou ansiosa para retomá-los. Não sei se é isso que vou acabar fazendo, mas sempre me interessei por alimentação e saúde. E, independentemente do que eu decida fazer, conhecimento é poder”, concluiu Isabel.

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