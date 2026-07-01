Goleiro brasileiro troca PSG por time modesto de Portugal

O goleiro brasileiro Renato Marin, de 19 anos, foi emprestado pelo Paris Saint-Germain ao modesto Nacional da Ilha da Madeira, de Portugal. O acordo terá duração até junho de 2027, porém, não prevê opção de compra ao fim do vínculo.

Considerado uma das promessas da posição, Renato Marin chega ao clube português após integrar o elenco principal do PSG na última temporada. Pelo time francês, o goleiro disputou três partidas oficiais e foi campeão mundial, europeu e francês.

Além do interesse do Nacional, o jogador também despertava a atenção de clubes italianos. Isso porque ele construiu boa parte de sua formação nas categorias de base do futebol da Itália, para onde se mudou em 2021.

Trajetória distante do Brasil

Renato Marin nasceu em São Paulo e iniciou sua trajetória no futebol nas categorias de base do São Paulo. Em 2020, mudou-se com a família para a Itália e passou a defender a Roma. Com cidadania ítalo-brasileira, chegou, inclusive, a ser convocado para as seleções de base da Itália.

As atuações consistentes, portanto, chamaram a atenção do Paris Saint-Germain. Em 2025, após o fim de contrato com a Roma, o goleiro assinou vínculo de cinco temporadas com o clube francês. Na última temporada, aliás, integrou o elenco principal do PSG e disputou três partidas oficiais, iniciando sua adaptação em um dos principais clubes da Europa.

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