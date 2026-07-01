Staale Solbakken evitou projetar o duelo entre Noruega e Brasil pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Após a vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, nesta terça-feira (30), o técnico afirmou que prefere deixar a análise do confronto para outro momento e disse que ainda assimilava a classificação conquistada em Dallas, nos Estados Unidos.

Dessa forma, a imprensa perguntou três vezes sobre a Seleção Brasileira durante a entrevista coletiva. Na primeira resposta, o comandante afirmou que precisava de tempo para se acalmar depois da emoção da partida que garantiu a vaga no mata-mata.

“Vamos falar mais adiante. Temos de deixar que as coisas se acalmem hoje e depois vamos falar sobre isso. Mas agora eu gostaria de não analisar os próximos jogos”, disse.

Outras respostas sobre as oitavas

Na segunda oportunidade, o treinador reconheceu que a Noruega enfrentará uma das favoritas ao título da Copa do Mundo, mas voltou a adiar qualquer comentário mais detalhado sobre a equipe comandada por Carlo Ancelotti.

“Sabemos que vamos enfrentar um dos favoritos, mas gostaria de ampliar minha resposta mais perto da partida. Parece que não é algo que temos de comentar na entrevista de hoje”, afirmou.

Na terceira pergunta sobre o Brasil, Solbakken preferiu ignorar o tema. O treinador respondeu apenas à outra parte do questionamento, relacionada à evolução da seleção norueguesa ao longo da competição. Noruega e Brasil se enfrentam no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, por uma vaga nas quartas de final do Mundial.

“Essa seleção me encanta. Conseguimos muitas coisas e melhoramos. Tivemos boa posse de bola, nosso estilo de jogo, e queremos alcançar êxito no mais alto nível do futebol. Durante esse tempo lutamos e melhoramos bastante, mesmo que as coisas sejam mais lentas do que esperavam. Eu vi potencial nos jogadores e, de verdade, estou muito contente pelos jogadores e por toda a comissão, por termos chegado até aqui”, analisou.