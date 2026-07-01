Destaque do Paraguai na Copa, Maurício, do Palmeiras, entra no radar de clube italiano

Maurício entrou no radar da Atalanta, da Itália, e de clubes da Major League Soccer durante a janela de transferências. Assim, o meia-atacante do Palmeiras e da seleção do Paraguai desperta interesse do mercado internacional, e a equipe italiana aparece como a principal candidata a apresentar uma proposta. A informação é do portal Espn.

Dessa forma, o clube italiano sinalizou com uma oferta de aproximadamente 18 milhões de euros (cerca de R$ 106 milhões). O valor agrada à diretoria alviverde, que admite negociar o jogador por essa quantia. Apesar disso, o clube ainda não recebeu uma proposta oficial e mantém o discurso público de que pretende preservar seus principais atletas nesta janela.

Neste momento, Maurício concentra as atenções na disputa da Copa do Mundo. Afinal, o meia só pretende analisar o futuro após o encerramento da campanha do Paraguai, que avançou às oitavas de final depois de eliminar a Alemanha nos pênaltis.

Contratado pelo Palmeiras em 2024, o jogador ocupa atualmente uma vaga no banco de reservas da equipe comandada por Abel Ferreira. Entre clube e seleção, o meio-campista soma cinco gols e três assistências na temporada.

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