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Destaque do Paraguai na Copa, Maurício, do Palmeiras, entra no radar de clube italiano

Destaque do Paraguai na Copa, Maurício, do Palmeiras, entra no radar de clube italiano
Destaque do Paraguai na Copa, Maurício, do Palmeiras, entra no radar de clube italiano -

Maurício entrou no radar da Atalanta, da Itália, e de clubes da Major League Soccer durante a janela de transferências. Assim, o meia-atacante do Palmeiras e da seleção do Paraguai desperta interesse do mercado internacional, e a equipe italiana aparece como a principal candidata a apresentar uma proposta. A informação é do portal Espn.

Dessa forma, o clube italiano sinalizou com uma oferta de aproximadamente 18 milhões de euros (cerca de R$ 106 milhões). O valor agrada à diretoria alviverde, que admite negociar o jogador por essa quantia. Apesar disso, o clube ainda não recebeu uma proposta oficial e mantém o discurso público de que pretende preservar seus principais atletas nesta janela.

Neste momento, Maurício concentra as atenções na disputa da Copa do Mundo. Afinal, o meia só pretende analisar o futuro após o encerramento da campanha do Paraguai, que avançou às oitavas de final depois de eliminar a Alemanha nos pênaltis.

Contratado pelo Palmeiras em 2024, o jogador ocupa atualmente uma vaga no banco de reservas da equipe comandada por Abel Ferreira. Entre clube e seleção, o meio-campista soma cinco gols e três assistências na temporada.

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