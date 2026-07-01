São Paulo anuncia a contratação de Victor Sá, ex-Botafogo

O São Paulo definiu a contratação de Victor Sá para a sequência da temporada. Livre no mercado após o fim do vínculo com o Krasnodar, da Rússia, o atacante, de 32 anos, assinou contrato com o Tricolor até 31 de dezembro de 2029.

“Estou muito feliz, porque jogar no São Paulo é o sonho de qualquer atleta. Espero que as coisas aconteçam da melhor maneira possível nesta nova etapa da minha carreira. Quero ajudar os meus novos companheiros, desempenhar o meu papel e dar alegria aos torcedores. Quero retribuir o carinho que recebi com muita dedicação e trabalho em campo”, afirma o reforço são-paulino.

Natural de São José dos Campos (SP), o atacante iniciou a formação nas categorias de base do Primeira Camisa e do Palmeiras. Assim, o atleta estreou como profissional pelo São José dos Campos FC e, na sequência, atuou por empréstimo no União São João de Araras.

As boas atuações no interior paulista abriram as portas do futebol europeu. O Kapfenberger SV, da Áustria, contratou o brasileiro, que se destacou durante duas temporadas. Nesse sentido, em 2016/17, Victor Sá marcou 21 gols em 34 partidas e terminou como artilheiro da Copa da Áustria, com sete gols.

Sequência da carreira

O desempenho levou o atacante ao LASK Linz. Na temporada 2018/19, balançou as redes 20 vezes, distribuiu sete assistências em 34 jogos e conquistou novamente a artilharia da Copa da Áustria, desta vez com seis gols. Depois, passou por Wolfsburg, da Alemanha, e Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, clube pelo qual conquistou a Supercopa nacional em 2021.

Por fim, Victor Sá voltou ao Brasil em 2022 para defender o Botafogo. Pelo clube carioca, disputou 94 partidas, marcou dez gols, deu oito assistências e conquistou a Taça Rio de 2023. Afinal, no início de 2024, transferiu-se para o Krasnodar e participou da inédita conquista do Campeonato Russo na temporada 2024/25 como um dos principais destaques da equipe.

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